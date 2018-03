Israel bombet underjordisk Hamas-anlegg

Israel utførte natt til søndag et bombeangrep et underjordisk Hamas-anlegg på Gazastripen. Ingen skal være drept eller såret i angrepet.

Anlegget ble bombet i samme operasjon som det israelske forsvaret bombet en separat underjordisk tunnel. Israel oppgir at anlegget var en trussel, og at det kunne blitt brukt i angrep mot israelske mål.

– Våre retningslinjer er å slå kontant til mot ethvert forsøk på å skade oss, og vi ønsker å systematisk ødelegge infrastruktur brukt i forbindelse med terror, uttaler Israels statsminister Benjamin Netanyahu i en pressemelding.

Hamas, som kontrollerer Gazastripen, omtaler aksjonen som et forsøk på å skremme lokalbefolkningen. Organisasjonen mener også at Israel har ansvaret «for konsekvensene av at situasjonen eskalerer».

Tidligere denne uken måtte Palestinas statsminister Rami Hamdallah avbryte et besøk på Gazastripen etter et bombeangrep mot sin bilkortesje. Palestinas selvstyremyndigheter anklaget da Hamas for å stå bak angrepet, noe organisasjonen selv benektet.

(©NTB)

