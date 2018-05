Israel vant Eurovision-finalen

Alexander Rybak og låten «That's How You Write a Song» endte som nummer 15 i Eurovision-finalen. Israel gikk til topps.

Netta fra Israel med sangen «Toy» vant årets Eurovision Song Contest i Portugal med 529 poeng. Norge fikk 84 poeng.

Det var Kypros som lenge var ventet å vinne, ifølge oddsoversikten til Eurovisionworld. Eleni Foureira med «Fuego» ble imidlertid nummer to med 436 poeng.

I finalen ble Østerrike nummer tre, etterfulgt av Tyskland, Italia, Tsjekkia, Sverige, Estland, Danmark, Moldova, Albania, Litauen, Frankrike, Bulgaria og til slutt Norge.

– Jeg er så glad. Tusen takk for at dere velger annerledes, tusen takk for at dere aksepterer forskjell mellom oss, takk for at dere feirer ulikheter. Neste gang i Jerusalem, sa Netta etter seieren. Dermed går neste års finale i Israel.

Rybaks comeback

Norge vant imidlertid sin semifinale torsdag med 266 poeng over Sverige som kom på andreplass med 254 poeng. Rybak har selv skrevet låten, som tok en suveren seier i den norske finalen tidligere i år.

– Nå storkoste jeg meg på scenen! Dette er et minne jeg er så takknemlig for å ta med meg videre uansett hvor det bærer, sa han via NRKs pressekontakter etter framføringen.

Rybak var artist nummer sju av de 26 i aksjon i Altice Arena lørdag kveld.

Jurystemmer

Etter at alle landenes jurystemmer var avgitt, var det Østerrike som ledet finalen med 271 poeng, etterfulgt av Sverige med 253 og Israel med 212.

Norges jury ga sine tolv poeng til Tyskland, mens Sverige fikk ti. Poengsummene ble presentert av fjorårets norske deltakere, Aleksander Walmann og Joakim With Steen, sammen kjent under artistnavnet Jowst.

Poengene ble, i stigende rekkefølge, tildelt Irland, Spania, Litauen, Nederland, Kypros, Australia, Frankrike, Østerrike, Sverige og Tyskland.

Italia var det eneste landet som ga Norge tolv poeng. Vi fikk blant annet åtte av Hviterussland, fem av Kroatia og Storbritannia, og to av Sverige. Vi fikk imidlertid ingen poeng av verken Russland, Danmark eller Finland.

Scenestorming

Det var tilløp til dramatikk under showet da en mann stormet scenen under Storbritannias framføring – talende nok av låten «Storm». Mannen tok mikrofonen fra sangeren SuRie, som var artist nummer ni på scenen.

– EBU beklager at scenen ble stormet under Storbritannias framføring under finalen i Eurovision Song Contest i Lisboa i kveld. Den ansvarlige personen er nå i politiets varetekt, heter det i en uttalelse fra Den europeiske kringkastingsunionen.

Den britiske sangeren og landets delegasjonen ble tilbudt å få framføre sangen på ny, men ifølge EBU var de veldig fornøyd med gjennomføringen og så ingen grunn til å gå på scenen igjen.

Det er ikke første gang Eurovision-showet forstyrres på denne måten. Under finalen i Telenor Arena i 2010 klarte mannen som kaller seg Jimmy Jump, å komme seg forbi vaktene, før han ble tatt hånd om.

Fjorårets vinner sang

Årets konkurranse ble arrangert i Lisboa, etter at portugisiske Salvador Sobral sang landet til topps med låten «Amar pelos dois» i fjorårets finale. Han opptrådte under showet lørdag, til tross for å ha gjennomgått en hjertetransplantasjon i desember.

I år deltok 43 land, noe som er tangering av rekorden fra 2008 og 2011. Semifinalene gikk av stabelen tirsdag og torsdag, og av de nordiske landene er det bare Island som ikke ble med videre.

Rybak lå en stund på andreplass hos spillselskapene, men rett før finalen hadde han falt til en tiendeplass. Etter at alle landene hadde vært i ilden, lå han på en ellevteplass, ifølge den samlede oversikten til Eurovisionworld.

Dette er fjerde gang Israel vinner Eurovision.

