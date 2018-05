Israelsk atom-topp avfeier Netanyahus «Iran-beviser"

Statsminister Benjamin Netanyahu har ikke lagt fram beviser for at Iran bryter atomavtalen, mener den tidligere lederen for Israels atomenergikommisjon.

– Alt Netanyahu sa under sin presentasjon, var historie og var ikke beviser for at iranerne bryter sin del av avtalen, sier Uzi Eilam.

– Det eneste nye var at vår etterretningstjeneste, muligens Mossad, fikk hendene i svært omfattende dokumenter, og at de greide å bringe dem til Israel, sier han.

Netanyahu holdt mandag en velregissert pressekonferanse der han la fram det han hevdet er beviser for at Iran har løyet om landets atomvåpenprogram og at atomavtalen med landet derfor bygger på en bløff.

Dokumentene Netanyahu la fram omhandlet ifølge ham Irans hemmelige Prosjekt Amad, som skal ha pågått mellom 1999 og 2003.

Den israelske statsministeren la ikke fram materiale som omhandler iransk aktivitet etter 2015, da landet inngikk en atomavtale med vestlige land.

