Israelske kampfly angrep mål på Gazastripen

Israelske kampfly bombet søndag mål på Gazastripen, som svar på at palestinske demonstranter har forsøkt å sende brennende drager over grensa.

Ifølge det israelske forsvaret var målet for flyangrepet «Hamas-stillinger som benyttes for å sende brennende objekter i et forsøk på å sette fyr på israelsk territorium».

Det er ikke meldt om drepte eller sårede etter flyangrepet

Brennende drager fra Gazastripen har utløst minst 15 mindre branner i israelske åkre de siste ukene.

Israelske soldater har på samme tid skutt og drept nærmere 50 ubevæpnede demonstranter og såret over 1.900 inne på Gazastripen.

FN, EU og en rekke land, blant dem Norge, har krevd gransking av de israelske soldatenes maktbruk, noe Israel avviser.

