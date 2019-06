Istanbul har et kjølig forhold til Tyrkias president Erdogan

Istanbul holder søndag et omstridt omvalg på ny borgermester, knapt tre måneder etter at partiet til president Recep Tayyip Erdogan gikk på et forsmedelig tap.

ISTANBUL (Nettavisen): Det er stille før stormen i den historiske byen på grensen mellom Asia og Europa, og på mange måter mellom den islamske verden og den vestlige og kristelige.

Søndag er det omvalg på borgermester. Erdogans kandidat, tidligere statsminister Binali Yildirim, tapte valget 31. mars. Men styresmaktene bestemte seg for omvalg fordi Yildirim hevdet det hadde forekommet valgfusk.

Motkandidaten er Ekrem Imamouglu, som for første gang på flere tiår vippet Erdogans parti av tronen i Istanbul.

Omvalget på søndag blir sett på som en test på populariteten til Tyrkias sterke mann og president, Recep Erdogan.

Valgresultatet er knapt kjent før en høyprofilert rettssak starter på mandag mot menneskerettsaktivister, pluss minst en i eksil. De risikerer livsfarlig fengsel uten ankemuligheter. Tiltalen går på at de bidro til protester.

Uventet tap

RegjeringspartietAKP, som har islamistiske røtter, tapte uventet både i Istanbul og hovedstaden Ankara. Det førte til at AKP krevde omvalg.

Valgkommisjonen erklærte først Imamoglu som vinner, men bøyde seg etter hvert for AKPs krav. Begrunnelsen var at det skal ha vært en ulovlig sammensetning av valgfunksjonærer som jobbet med å avvikle valget.

Beslutningen har sådd tvil om hvorvidt AKP og Erdogan egentlig respekterer demokratiske og rettslige prinsipper.

Imamoglu rakk å være borgermester i 18 dager før resultatet ble annullert. I et intervju med AP tidligere i uka sa han at annulleringen var urettferdig, men at dette trolig vil tjene til hans fordel.

Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

Test for Erdogan

Omvalget anses som en test på hvor populær Erdogan er i Istanbul i en tid der landet opplever store økonomiske problemer, høye matpriser og stor arbeidsledighet.

Valget er viktig fordi Istanbul med sine 15 millioner innbyggere og et budsjett på 75 milliarder kroner (2018) er sentrum for Tyrkias næringsliv, finansinstitusjoner og kultur.

– Det er veldig risikabelt for ethvert politisk parti å miste Istanbul. Budsjettet til Istanbul er større enn enkelte små lands statsbudsjett, sier Can Selcuki, leder for tenketanken Istanbul Economics Research.

De 16 siste årene har Erdogan dominert tyrkisk politikk, men taper partiet hans Istanbul, blir hans politiske base langt skjørere.

Erdogan selv begynte sin politiske karriere som borgermester i Istanbul fra 1994 til 1998. Han er født i byen og har tidligere uttalt at «den som vinner Istanbul, vinner hele Tyrkia».

Mulige utbrytere

Tyrkisk presse har i forbindelse med valget meldt om en stadig større misnøye internt i AKP. Både ekspresident Abdullah Gül og tidligere statsminister Ahmet Davutoglu skal ha planlagt å danne egne partier. Begge har åpent kritisert AKP for å ha krevd omvalg i byen.

– Avgjørelsen om omvalg gjorde helt klart splittelsen i AKP mer synlig. Hvis Imamoglu vinner, vil trolig splittelsen bli enda mer synlig, sier Selcuki.

Meningsmålinger tyder på at Imamoglu har et lite forsprang på AKPs kandidat Binali Yildirim, som tidligere har vært både statsminister, transportminister og leder i nasjonalforsamlingen.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Foto: (NTB scanpix)

Favner vidt

For tre måneder siden var Imamoglu en relativt ukjent politiker. 49-åringen har lovet kamp mot både pengesløsing og korrupsjon og samtidig kommet med et mer forsonende budskap om at han vil få slutt på den politiske polariseringen.

Erdogan og AKP spilte før valget i mars på nasjonalistiske og religiøse følelser. En seier til partiet skulle skape trygghet tre år etter det mislykkede kuppet.

Denne gangen har Erdogan stort sett holdt seg i bakgrunnen, men de siste dagene har han flere ganger anklaget Imamoglu for å samarbeide med «terrororganisasjonen», en referanse til Kurdistans arbeiderparti (PKK), som er forbudt i Tyrkia.

Fredag ba PKKs fengslede leder Abdullah Öcalan kurderne forholde seg nøytralt til borgermestervalget. Det hadde imidlertid liten innvirkning på det prokurdiske partiet HDP, som samme dag gjentok sin støtte til opposisjonen og Imamoglu.