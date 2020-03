Italia har passert Kina i antall døde av koronaviruset

Nye, dystre tall fra Italia.

Ifølge statistikksiden worldometers har Italia nå 3405 døde, og Kina sitt tall er på 3245. De 3405 døde er fra totalen på 41035 antall registrerte smittetilfeller. I Kina er det registrert 80928 smittetilfeller torsdag kveld.

Dødsraten blant dem som får påvist smitte i Italia, er på nærmere 8 prosent.

- Man kan ikke forutse når toppen nås, sa Antonello Maruotti, som er professor i statistikk ved Lumsa-universitetet i Roma, tidligere i uken.

Opp mot 100.000 smittede

Maruotti er med i en gruppe forskere, Stat-Group19, som har publisert ganske treffende prognoser for hvordan virusutbruddet vil utvikle seg dag for dag.

Stat-Group19 anslår i sin siste prognose at antallet smittede vil komme opp i 44.599 torsdag. En intern rapport utarbeidet for den italienske regjeringen har anslått at antall smittede kan stige til 92.000 i slutten av april. Ekspertene har imidlertid ment at den prognosen er for optimistisk.

Ny undersøkelse

En ny undersøkelse offentliggjort av det nasjonale helseinstituttet i Italia, viser at de aller fleste ofrene er eldre mennesker, og at 99,2 prosent av de døde, hadde én eller flere andre sykdommer, skriver blant annet New York Post, Bloomberg og New York Daily News.

Undersøkelsen har evaluert 355 dødsfall.

48,5 prosent av de døde, hadde tre eller flere sykdommer fra før. 25,1 prosent hadde ett annet helseproblem, mens 25,6 prosent hadde to andre helseproblemer. 0,8 prosent hadde ingen sykdommer da de døde som følge av covid-19.

Eldre i risikogruppen også i Norge

Onsdag ble det kjent at snittalderen på de fem første dødsofrene i Norge, er 89 år. Alderen på den sjette og hittil siste døde, er ikke kjent.

Undersøkelsen fra Italia er også i tråd med de risikogruppene som helsenorge.no bruker. Der står det at mennesker over 65 år med underliggende sykdommer, er i risikosonen.

Over 236.000 tilfeller

Over 236.000 mennesker i verden har til nå fått påvist smitte av koronaviruset, men av disse er over 86.000 alt friskmeldt, skriver worldometers.

For drøyt 7200 av de rundt 120.000 som nå er smittet av viruset, ble tilstanden betegnet som alvorlig eller kritisk onsdag kveld, viser oversikten til worldometers.

Folkefiende

Lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, beskrev onsdag viruset som «en folkefiende».

- Dette koronaviruset er for oss en trussel uten sidestykke, sa han.

WHO-sjefen understreket at verden «nå har en enestående mulighet til å komme sammen mot en felles fiende; en fiende mot menneskeheten».

