Italia vil sende Krekar ut av landet når han har sonet ferdig

Ifølge dommen fra italiensk tingrett skal Krekar sendes ut av landet etter en eventuelt endt soning.

Det melder NRK som har fått tilgang på dommen. I rettsdokumentene heter det i følge statskanalen at den domfelte skal «sendes ut av landet etter at dommen er sonet».

– Dommen medfører at Krekar blir utvist fra Italia etter å ha sonet dommen. Han kan helt sikkert ikke sendes til Irak, som har dødsstraff. Samtidig kan vi heller ikke utelukke at det om noen år kan bli juridiske endringer her hva angår spørsmålet om utvisning fra Italia, skriver Krekars italienske advokat Enrica Franzini i en e-post til statskanalen.

Det spesifiseres ikke hvor Krekar eventuelt skal sendes.

Hevder han var leder for et terrornettverk

Det var mandag at dommen mot Krekar kom. Da ble han dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging.

De fem andre tiltalte i saken er dømt til mellom sju og et halvt og ni års fengsel, skriver Rai News.

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som Krekar, ble sammen med en rekke menn i flere land i Europa pågrepet i Norge 12. november 2015. Pågripelsene inngikk i en koordinert aksjon satt i verk av italiensk politi.

Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til Den islamske staten (IS). Italiensk politi mener Krekar var lederen for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere som alle ble pågrepet under aksjonen.

Pågrepet mandag kveld

Mandag kveld ble Krekar pågrepet av PST i Oslo. Han blir trolig fremstilt for varetektsfengsling onsdag.

– PST, med bistand fra Oslo PD, pågrep mandag kveld Krekar på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter, skrev PST på Twitter.

Se video av da Krekar ble pågrepet:

Krekars norske forsvarer Brynjar Meling stiller seg uforstående til pågripelsen.

– Krekar er den mest etterforskede mannen med en av de mest henlagte sakene de siste årene. Det har gjort at det politiske presset mot PST har vært stort. Det er nå trist på PSTs vegne at de lar seg bruke politisk i prosessen i Italia, sa Meling til NTB natt til tirsdag.