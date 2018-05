Italias president gjør trolig siste forsøk på å løse regjeringskrise

Italias politiske partier er fortsatt ikke enige om en ny regjering etter valget i mars. Mandag skal være siste frist før president Sergio Mattarella går inn for en teknokratregjering.

Mattarella, som tilhører sentrumvenstre-partiet Demokratene, holder mandag samtaler i presidentpalasset Quirinale i Roma. Han håper å oppnå enighet mellom de ulike blokkene, men det har tidligere vist seg å være svært vanskelig.

Høyreside-koalisjonen, frontet av partiet Ligaen, fikk flest stemmer i valget den 4. mars – men ikke mer enn 37 prosent.

Dermed var de avhengige av å komme til enighet med den populistiske Femstjernersbevegelsen (M5S) for å sikre seg flertall.

Berlusconi

Ligaen og partileder leder Matteo Salvini har flere ganger tatt til orde for et samarbeid med M5S, senest fredag da partilederen uttalte at han ville inngå en midlertidig koalisjon for unngå en teknokratregjering fram til et eventuelt nyvalg neste år.

M5S har også åpnet for dette, og partileder Luigi Di Maio sa søndag at han var villig til å si fra seg kravet om å bli statsminister.

– Hvis vi virkelig må ta tak i ting, sier jeg til Salvini: La oss velge en leder for regjeringen sammen, sa han.

M5S og Ligaens koalisjon, der Forza Italia er nest største parti, og er imidlertid sterkt uenige om hvilken rolle Forza Italia-leder Silvio Berlusconi skal spille i en eventuell regjering. Dette grunnet fortiden til den tidligere statsministeren, som i 2015 ble dømt for korrupsjon.

Teknokratregjering

Den manglende enigheten har ført til at president Sergio Mattarella skal ha truet med å utnevne en midlertidig teknokratregjering, ikke ulik den tidligere statsminister Mario Monti ledet mellom 2011 og 2013.

En slik ordning, trolig frontet av en nøytral politisk figur, vil sørge for at Italia får på plass et statsbudsjett for kommende år.

Luigi Di Maio, lederen for Femstjernersbevegelsen, har på sin side foreslått nyvalg.

Det vil, ifølge valganalytiker Lorenzo Preglascio, ikke føre til noen løsning på floken.

– Ingen kommer til å vinne noe flertall, mener Preglascio.

