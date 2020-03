Italiensk by med flere interessante funn om koronaviruset

Den italienske byen Vo gjorde flere funn knyttet til hvordan koronaviruset kan stoppes.

Byen i nord-Italia ble verdenskjent da 77 år gamle Adriano Trevisan døde på sykehuset 21. februar som den første i Europa. Dagen etter dødsfallet ble alle innbyggerne i byen testet, skriver Aftenposten.

Da epidemien lammet den italienske byen Vo, som ligger i kjernen av virusutbruddet ble alle innbyggerne testet to ganger.

Samtlige 3000 innbyggere ble satt i karantene og hele byen under full isolasjon. Etter to uker skal samtlige ha blitt testet på nytt.

- Flere funn etter testing

Den første massetesten ble tatt 22. februar, samme dag ble veier til landsbyen stengt og befolkningen satt i karantene. Da lå flere innbyggere allerede på sykehus, og Trevisan hadde blitt første dødsoffer.

Resultatet var at 89 personer rundt 3 prosent av alle innbyggerne på det tidspunktet var smittet av viruset.

På samme tidspunkt var kun 100 personer i hele Norge testet frem til det først tilfellet ble oppdaget, skriver Aftenposten og henviser til en intern situasjonsrapport fra Helsedirektoratet.

Årsaken til dette var dårlig testkapasitet.

- De skjulte smittebærerne

Den mest overraskende oppdagelsen fra Italia var at 70 prosent av de koronasmittede innbyggerne i Vo, følte seg helt friske. De var det legene kaller «asymptomatisk».

De var smittet med koronaviruset, men hadde ingen tegn på snue eller hosting, skriver avisen.

- De hadde ikke noen som helst symptomer på hverken forkjølelse, feber eller hoste, sier professor i klinisk immunologi ved Universitetet i Firenze Sergio Romagnani til avisen la Repubblica.

- De utgjør en formidabel kilde til smitte, ifølge de italienske forskerne.

Eksperimentet i Vo kan tyde på at teststrategien Norge og mange andre land valgte i starten av epidemien, var feil, hevder Aftenposten.

Ved ikke å teste personer uten symptomer, selv om de tidligere hadde kommet fra land med smitte, skal viruset ha sluppet inn i en rekke land.

Også andre ferske undersøkelser tyder på at antallet friske såkalt «skjulte smittebærere» skal være langt høyere enn tidligere antatt.

Rettet seg kun mot personer med symptomer

De første ukene var tiltakene i stor grad rettet mot personer som kom fra land med smitteutbrudd – og som hadde utviklet symptomer. Kun de som hadde tegn på forkjølelse og kom til Norge fra land med virus, ble testet.

Folk som hadde vært i utlandet eller risikoområder, gikk på jobb dersom de ikke hadde tegn på forkjølelse.

Først da helsemyndighetene 10. mars oppdaget tilfeller i Norge som viste at viruset var ute av kontroll, ble teststrategien endret.

I dag testes i hovedsak helsepersonell og pasienter. Dette skal være et viktig tiltak for å beskytte de mest sårbare gruppene og forhindre utbrudd ved sykehus og sykehjem.

Hensikten er forhindre at helsevesenet raskt bryter sammen og at dødeligheten øker kraftig.

Allerede er det i Oslo registrert smitte ved 12 sykehjem og flere sykehus, blant annet Oslo universitetssykehus.

Den andre testen

Etter at karantenetiden i Vo var over 8. mars ble alle innbyggerne testet på nytt. De stilte seg opp i køer for å bli testet etter at de kom ut av sine hjem.

Resultatene skal ha vært oppløftende og to ukers isolasjon skal ha gjort sin nytte ved at viruset nærmest var utryddet i den lille byen.

Nå var 0,25 prosent av innbyggerne smittet med koronaviruset.

- Uten en vaksine, er karantene, sosial distanse og identifisering av smittebærerne uten symptomer de eneste tiltakene som kan kontrollere epidemien, skriver forskerne i avisen Guardian.

Guvernøren i Veneto-regionen sa forrige uke at regionen ville starte en storstilt testing som følge av resultatene.

– Helt utelukket, svarte italienske helsemyndigheter ifølge Reuters. Det vil ta flere år å teste hele den italienske befolkningen.

Samme strategi, å teste alle innbyggere i Norge, er helt umulig. Viruset er allerede oppdaget i over 190 kommuner og smittespredningen er allerede stor.

Det siste døgnet ble rundt 5700 personer testet i hele Norge. Med en slik kapasitet vil det for eksempel ta tre måneder bare å teste innbyggere i Oslo, som er koronaepidemiens episenter i Norge, skriver Aftenposten.