Italiensk intensivlege: - 40 prosent trenger sykehusbehandling

Mandag ble det avholdt et nettseminar for intensivpersonell ved norske sykehus, hvor blant annet Folkehelseinstituttet la fram sin nye risikovurdering for coronaviruset her til lands.

Under nettseminaret får også norsk intensivpersonell et innblikk i det voldsomme presset og belastningen sykehusene i Lombardia-regionen i Nord-Italia står overfor. Overlege og professor Giacomo Grasselli ved intensivavdelingen i Milano befinner seg midt i coronavirus-krisen som herjer regionen.

- Vi står nå overfor et ille utbrudd av covid-19, sier Grasselli.

Covid-19 er sykdommen som forårsakes av coronaviruset.

- Nå er mer enn 5000 testet positivt. Rundt 40 prosent av de positive tilfellene trenger sykehusinnleggelse (behandling) for virusinfisert lungebetennelse og en form for respirasjonssvikt. 12,7 prosent av dem som er testet positiv trenger intensivbehandling. Dette er veldig høye tall, sier Grasselli.

Det er uklart om han sikter til totalt antall smittede i hele landet, eller om det er snakk om dem som er smittet i regionen. På landsbasis er det i hvert fall registrert over 7300 smittetilfeller i Italia og 366 dødsfall.

- En stor belasting for systemet

Grasselli understreker at det nå er bare symptomatiske tilfeller, altså dem med tydelige symptomer, som nå blir testet for coronaviruset.

- Dette er en stor belasting for systemet. Det totale antallet på intensivsengplasser i Lombardia var på rundt 800. Nå er over 500 av dem okkupert av covid-19-pasienter. Vi prøver å re-designe vårt sykehussystem for å øke antall senger som kan vies til disse pasientene, sier Grasselli.

- Jeg vet ikke om vi kommer til å klare å håndtere det økende antall pasienter, for som dere kan forestille dere, så kan man øke antall senger, men man kan ikke gjøre dette i evig tid. Prognoser viser at vi innen to uker må vente oss 2000 intensivpasienter, sier han.

- Kan ende opp i en katastrofe

- Det er åpenbart noe vi ikke har råd til, men ingen offentlig helsesystem eller privat helsesystem har råd til en såpass stor mengde med innleggelser over en så kort tidsperiode. Så vi gjør massiv innsats fra det kliniske og organisatoriske ståstedet. Alle jobber så godt de kan, alt fra leger, sykepleiere og til og med forvaltningen og politikere, må jeg si.

- Responsen har vært veldig raskt. Dette kunne vært annerledes i andre deler av landet. For øyeblikket overlever vi, men det er vanskelig, sier han.

- Vi gjør vårt beste for å håndtere dette som kan ende opp i en katastrofe, sier Grasselli.

Epidemien kan inndeles i fire faser

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, sa tidligere i samme seminar at covid-19-epidemien kan inndeles i fire faser, hvor Norge befinner seg i fase 1, mens Italia trolig er et sted mellom fase 3 og 4.

- Fase 1 er der vi her i Norge, med importtilfeller og ett til to ledd videre smitte, men der vi vet hvor de er blitt smittet. Vi har ikke noen som dukker opp ut av det blå med smitte. Etter hvert vil vi gå over i en fase to, der vi fortsatt har importtilfeller, men også flere klynger med tre ledd eller flere med innenlands smitte, sier Aavitsland.

- Deretter går vi over i en fase (fase 3 red.anm.) der epidemien begynner. Da er det lokale utbrudd som flyter sammen, og de fleste tilfeller kan vi ikke vite hvor kommer fra. Det er for mye for å kunne følge opp hver enkelte tilfeller Og da nærmer vi oss selve epidemien, sier Avvitsland.

Neste fase, som er fase fire, innebærer at epidemien er i full gang og passerer toppen og til slutt er i retur.

- I Lombardia-regionen i Italia er de et sted mellom tre og fire, kanskje i fase fire. Mens vi er i fase en i Norge.