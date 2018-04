Italiensk mafiaboss er pågrepet

Italiensk politi har pågrepet en av lederne av 'Ndranghta-mafiaen som har vært på rømmen siden 2016.

Giuseppe Pelle (57) ble pågrepet i en politiaksjon i Calabria-regionen natt til fredag, opplyser politiet. Over 50 polititjenestefolk deltok i operasjonen.

Giuseppe Pelle leder den mektige Pelle-Vottari-klanen av 'Ndrangheta-mafiaen og hadde vært på rømmen siden 2016 for å unnslippe en fengselsstraff på to og et halvt år. Han var idømt straffen for tilknytning til mafia og for forsøk på utpressing.

57-åringen er sønn av Antonio Pelle, som var øverste leder for 'Ndrangheta-mafiaen fram til sin død i 2009.

'Ndrangheta består av en rekke familieklaner med base i Calabria som ofte er i strid med hverandre.

