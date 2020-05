Italiensk sykehustopp: – Koronaviruset er i ferd med å svekkes

Potensielt svært gode nyheter fra Italia.

Koronaviruset er i ferd med å svekkes, og har blitt mye mindre dødelig, hevder Alberto Zangrillo.

Han er sjef for San Raffaele-sykehuset i Milano i Lombardia-regionen, som tidlig i koronautbruddet var svært hardt rammet.

– Vattpinnene som har blitt brukt til tester i løpet av de siste 10 dagene, viste en viral belastning i kvantitative termer som var tilnærmet null sammenlignet med de som ble utført for en måned eller to måneder siden, sier han til RAI-TV.

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

«Viral belastning» er et numerisk uttrykk for mengden virus i et gitt volum.

Italia har tredje flest døde i verden fra COVID-19, med 33.415 mennesker som har dødd siden 21. februar. Når det gjelder antall smittede ligger de på sjetteplass, med 233.019 tilfeller.

Imidlertid har nye infeksjoner og omkomne falt jevnt og trutt i mai, og landet har allerede avviklet noen restriksjoner - restriksjoner som har vært noen av de mest inngripende i Europa.

Zangrillo sier at noen eksperter overdriver når man snakker om en ny bølge av infeksjoner, og at politikere må ta hensyn til den nye virkeligheten.

– Vi må komme oss tilbake til å være et normalt land, sier han.

– Noen må ta ansvar for å ha terrorisert dette landet.

En livredder tar temperaturen på en italiensk badegjest ved den italienske byen Castiglione della Pescaia. Foto: Jennifer Lorenzini (Reuters)

Regjeringen på sin sider oppfordrer stadig til forsiktighet og sier at det er altfor tidlig å feire en seier over viruset.

– I påvente av vitenskapelige bevis for å støtte tesen om at viruset har forsvunnet ... Jeg vil be de som sier at de er sikre på det, om å ikke forvirre italienere, sier Sandra Zampa, sekretær ved det italienske helsedepartementet, i en uttalelse.

– Vi bør i stedet be italienere om å opprettholde maksimal forsiktighet, opprettholde fysisk distanse, unngå store grupper, ofte vaske hendene og bruke masker.

Italienere nyter finværet søndag 31. mai, etter at strendene i landet ble gjenåpnet i forrige uke. Foto: Jennifer Lorenzini (Reuters)

En annen lege fra Nord-Italia sier til det nasjonale nyhetsbyrået ANSA at han også ser at koronaviruset svekkes.

– Styrken som viruset hadde for to måneder siden, er ikke den samme styrken som det har i dag, sier Matteo Bassetti, leder for klinikken for smittsomme sykdommer ved San Martino sykehus i Genova.

– Det er tydelig at COVID-19-sykdommen i dag er annerledes.