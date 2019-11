Jack (25) drept i London-terroren - nå blir han hyllet av faren

Fredag gikk en tidligere terrordømt til angrep med kniv på uskyldige på London Bridge. Jack Merritt (25) døde i angrepet.

25-åringen var tilsatt ved universitetet i Cambridge gjennom et program som skulle rehabilitere tidligere innsatte. Men fredag måtte bøte med livet da en mann gikk til angrep med kniv.

Nå har faren hans postet en siste hilsen til sønnen på Twitter.

«Hvil i fred, Jack: du var en vakker sjel som alltid tok de svakes parti», skriver faren, i et svar på en Twitter-tråd som siden er blitt slettet.

I svaret tar han også et oppgjør med de som vil gjøre politiske poenger ut av terrorhendelsen i London.

«Min sønn, Jack, som ble drept i dette angrepet, ville ikke ønsket at hans død ble brukt som kontekst for strengere straffer eller for unødige pågripelser», skriver han i Twitter-tråden.

Jack var ifølge flere medier fra Cottenham i Cambridgheshire utenfor byen Cambridge.

Johnson til London Bridge

Statsminister Boris Johnson kritiserte lørdag rettssystemet da han besøkte London Bridge for å inspisere åstedet.

– Det virker ikke logisk for oss som et samfunn å prøveløslate folk som har blitt dømt for terror, sa Johnson under besøket.

Også politisjef Cressida Dick i Metropolitan Police og sjef Ian Dyson for London-politiet var med til stede.

– Vi mener folk burde sone straffen som de er dømt til, sa Johnson videre og viste til at De konservative ønsker strengere straff for lovbrudd.

Fredag kveld besluttet regjeringens krisekomité COBRA at tilstedeværelsen av politi skal styrkes på gatene i dagene som kommer, for å berolige befolkningen.

Tidligere terrordømt

Mannen bak fredagens knivangrep på London Bridge, som drepte to mennesker før han ble skutt og drept, var dømt for terror og prøveløslatt, bekrefter politiet.

28 år gamle Usman Khan ble i 2012 dømt for blant annet å ha planlagt et angrep mot London-børsen. Han planla også å etablere et treningsanlegg for terrorister i Kashmir, skriver The Guardian, som siterer uttalelser fra dommeren da dommen falt.

Politiet har bekreftet at Khan ble dømt for terror i 2012 og prøveløslatt i desember 2018.

– Et viktig etterforskningsskritt nå er å finne ut hvorfor han utførte dette angrepet, sa sjef for det britiske antiterrorpolitiet, Neil Basu, i en uttalelse natt til lørdag.

Prøveløslatt i fjor

Ifølge Sky News skal Khan ha vært elev og personlig venn av den ytterliggående islamisten Anjem Choudary. Choudary ble prøveløslatt i oktober i fjor etter å ha sonet en dom på fem og et halvt år for å ha oppfordret andre til å støtte IS.

Ifølge flere britiske medier hadde Khan hatt på seg elektronisk fotlenke siden prøveløslatelsen i desember i fjor og hadde fortsatt denne på seg under angrepet fredag.

Myndighetene varsler nå gjennomgang av hvilke regler som gjelder for prøveløslatelse. Det opplyser Brandon Lewis, ansvarlig for sikkerhetsspørsmål i det britiske innenriksdepartementet.

HJALP: På en av videoene som er lagt ut på Twitter kan man se denne mannen som har det som ser ut som en kniv i hånden, løpet fra stedet etter at en person blir skutt. Det er uklart hvorfor mannen har en kniv i hånden, men det kan se ut som han har har vært med å å hjelpe politiet med å overbemanne gjerningspersonen, og tatt fra vedkommende kniven. Mannen med kniven ber også folk på broen om å løpe vekk fra stedet. Foto: Twitter

Deltok på arrangement



Før angrepet deltok Khan på et undervisningsarrangement i Fishmonger’s Hall arrangert av Learning Together, et utdannelsesprogram for straffedømte, støttet av Cambridge University.

Politiet mener angrepet startet på konferansesenteret, før Khan fortsatte til London Bridge.

Gjerningsmannen ble skutt og drept på London Bridge av politiet. Han var iført en falsk bombevest og hadde to kniver teipet til hendene. Ifølge The Times ble det også funnet en pistol i mannens bag.

Khan bodde i Staffordshire, og politiet gjennomførte fredag kveld søk på en adresse i området.

Lørdag morgen bekreftet sikkerhetsminister Brandon Lewis overfor Sky News at det ikke er andre mistenkte i saken.

POLITIHJELP: En person blir hjulpet opp etter å ha falt på bakken under politiets evakuering av Borough Market, på sørsiden av London Bridge, under hendelsen i Storbritannias hovedstad 29. november. Foto: Frank Augstein (AP)

To drept

En mann og en kvinne ble drept i angrepet på London Bridge fredag.

I tillegg er en mann og to kvinner såret.

Tilstanden til en av de sårede er kritisk, men stabil, mens en annen person er stabil. Det tredje offeret har mindre alvorlige skader, opplyste leder Simon Stevens i det offentlige helsevesenet NHS i Storbritannia fredag kveld.

Hendelsen etterforskes som terror.

– Mine tanker og dypeste kondolanser går til ofrene og deres pårørende i London. Vi skal aldri gi etter for feige terrorhandlinger, skriver statsminister Erna Solberg (H) på Twitter lørdag ettermiddag.