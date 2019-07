Jägermeister har stått i feil hylle på Vinmonopolet i 40 år

Vinmonopolet vil endre plasseringen av Jägermeister. De mener den er en likør og ikke en «bitter», slik den er blitt kategorisert i 40 år. Det skaper protester.

Begrunnelsen for flytting er blant annet EUs regler for kategorisering av brennevin og at Systembolaget i Sverige kategoriserer drikken som likør, ifølge Aftenposten.

Ifølge EU-regelverket skal en likør ha minst 15 prosent alkoholstyrke, og minstegrensen for sukkerinnhold er 70–100 gram per liter, avhengig av fremstillingsmåten.

«Jäger» har styrke på 35 prosent og inneholder 132 gram sukker per liter.

Likevel har den i 40 år vært kategorisert som en «bitter» i Vinmonopolets sortiment. Det er den også i taxfreebutikkene på norske lufthavner.

Morten Espe, daglig leder i Robert Prizelius AS, som representerer Jägermeister i Norge, er derimot kritisk til forslaget om flytting.

Han mener Jägermeister er bitter og urtepreget i smaken, og at den derfor ikke hører hjemme sammen med søte likører. Han viser til at drikken i Tyskland og USA betegnes som en urtelikør, for å skille den fra søte likører.

Det skriver Espe i en epost til Vinmonopolet.

Han foreslår å opprette en egen kategori kalt «likør bitter».

Jens Nordahl, kommunikasjonssjef i Vinmonopolet, vet ikke hvorfor drikken har havnet feil, men sier at det kan bli aktuelt å opprette en ny kategori.

– Vi jobber med å få på plass en god kategoriplassering for dette produktet, enten i en eksisterende kategori eller i en nyopprettet underkategori, sier han.

