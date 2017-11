Jagland og Valle satt på Stortinget og i Nobelkomiteen samtidig

Thorbjørn Jagland og Ågot Valle satt i en kort periode som både stortingsrepresentant og medlem av Nobelkomiteen.

Fremskrittspartiet innstilte Frp-nestor Carl I. Hagen til Nobelkomiteen tirsdag kveld. Dermed er Hagen ett skritt nærmere drømmen om å bli medlem av Nobelkomiteen. Kritikerne mener imidlertid det er uheldig at en varerepresentant blir medlem av Nobelkomiteen, ettersom en varerepresentant kan i prinsippet måtte møte på Stortinget, og dermed så tvil om komiteens uavhengighet.

Nettavisens gjennomgang viser imidlertid at flere av komiteens tidligere medlemmer har vært både stortingsrepresentant og komitemedlem samtidig.

- Deltok på vanlig vis

Thorbjørn Jagland og Ågot Valle var begge stortingsrepresentanter da de ble medlemmer av Nobelkomiteen 1. januar i 2009. Direktør for Nobelinstituttet, Olav Njølstad, bekrefter overfor Nettavisen at de to var aktive i komiteens arbeid mens de satt på Stortinget fram til høsten 2009.

- Begge de to deltok på vanlig vis i Nobelkomiteens arbeid i 2009. Dette var i forståelse med stortingsflertallets syn, slik det kom til uttrykk da de to ble valgt til medlemmer av Nobelkomiteen høsten 2008. Både Jagland og Valle hadde gjort det klart at de ikke søkte gjenvalg til Stortinget. Stortingsflertallet fant å kunne akseptere at utgående stortingsrepresentanter kan velges til Nobelkomiteen og delta i komiteens arbeid i de få månedene de har igjen av sin stortingsperiode, skriver Njølstad i en e-post til Nettavisen.

- Dette hadde for øvrig også skjedd tidligere, senest da Odvar Nordli ble valgt som medlem av komiteen høsten 1984, med virkning fra 1. januar 1985, opplyser Njølstad.

- Interessant nok var Fremskrittspartiet skeptisk til en slik ordning. Partiet mente i 2008 at Jagland og Valle bare kunne velges under den forutsetning at de ikke deltok i Nobelkomiteens møter før 1. oktober 2009. Forslaget ble nedstemt. Jeg viser for øvrig til hva Stortingets konstitusjonelle avdeling skriver om dette i sitt notat av 31.10.17, utarbeidet på forespørsel fra Stortingsrepresentant Ulf Leirstein (FrP), sier han.

Møtte på Stortinget

Nettavisen har vært i kontakt med assisterende direktør for konstitusjonell avdeling på Stortinget, Brit Brenno, som forfattet notatet Njølstad henviser til. Hun bekrefter at både Jagland og Valle møtte på Stortinget i tidsperioden 1. januar 2009 til 1. oktober 2009.

- Ja. I praksis var det vel ikke møter etter avslutningen i juni, men i prinsippet satt de ut hele perioden de var valgt for, sier Brenno til Nettavisen.

- Når det gjelder Jagland og Valle, var det en diskusjon da de ble valgt. Da hadde de signalisert at de ikke tok gjenvalg, og det var et halvt år før de skulle ut av Stortinget. Om de møtte i Nobelkomiteen i denne perioden, vet jeg ikke, sier Brenno.

Ågot Valle

- Ingen klar praksis

Notatet, som Nettavisen har fått tilgang til, skulle gjennomgå problemstillingen i spørsmålet om vararepresentanter til Stortinget kan velges som medlemmer av Nobelkomiteen.

«Samlet sett har vi kommet til at det ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter når det gjelder valgbarhet til Nobelkomiteen dersom det legges avgjørende vekt på komiteens uavhengighet og ønsket om å markere et tydelig skille mellom komiteen og norske myndigheter,» lyder notatet.

- Konklusjonen er at det ikke er noen formelle begrensninger på hvem man kan velge. For det andre var konklusjonen at det ikke er noen klar praksis eller klare holdepunkter her. Med utgangspunkt i den praksisen som er fulgt for vanlige stortingsrepresentanter, og utfra den begrunnelsen som er fremført i debatter om saken, så synes vi for vår del at det ikke var naturlig å trekke et klart skille mellom håndteringen av vararepresentanter og stortingsrepresentanter, sier Brenno.

