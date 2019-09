Jaglands aller siste arbeidsdag

Ap-leder Jonas Gahr Støre har stor respekt for Thorbjørn Jaglands innsats og bidrag i Europarådet.

Onsdag leverte Thorbjørn Jagland (68) stafettpinnen videre til Kroatias tidligere Europa- og utenriksminister Marija Buric. Det skjer etter 10 år som generalsekretær i Europarådet.

Nå venter pensjonisttilværelsen for Jagland, som har en sjelden imponerende karriere å se tilbake på. Han har innehatt viktige posisjoner som statsminister, utenriksminister, leder i Arbeiderpartiet, stortingspresident, leder for Nobelkomiteen og nå sist generalsekretær i Europarådet.

Jagland får skryt av Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre for innsatsen i Europarådet.

- Thorbjørn Jagland har vitalisert Europarådet og bidratt til å styrke posisjonen til viktige europeiske konvensjoner for demokrati og rettsstat. Jagland har med sin politiske erfaring løftet Europarådets posisjon i samspillet med europeiske regjeringer, og han har blitt lyttet til. Det er avgjørende at Europarådets generalsekretær har denne tilgangen til regjeringssjefer og ledende politikere i medlemslandene, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en uttalelse til Nettavisen.

- Jagland har ledet Europarådet i en periode med politisk turbulens i mange land og militær konflikt på europeisk jord etter den russiske annekteringen av Krim. Rådet har opplevd politiske spenninger, men har klart å opprettholde sin posisjon som et all-europeisk organ, det har Jagland bidratt til på en avgjørende måte. Det står stor respekt for den innsatsen han har nedlagt gjennom hardt arbeid i to fulle perioder som generalsekretær, sier Gahr Støre.

Thorbjørn Jagland, avtroppende generalsekretær i Europarådet, tror han vil bli husket for reformene han har gjennomført i løpet av sine ti år i vervet

Takkes av med heder og ære

Jagland holdt sin avskjedstale i Den europeiske menneskerettsdomstolen mandag. Jagland fikk heder og ære da Linos-Alexandre Sicilianos, som er dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen, takket for Jaglands «enestående bidrag» som leder av Europarådet.

- Du ble gjenvalgt for en enestående 2. periode, noe som er et tydelig tegn på suksessen under din første periode og tilliten Europarådets medlemmer har til ditt lederskap og din visjon for organisasjonen, sa Sicilianos.

Her kan du seg videoen av takketalen og avskjedstalen.

Europarådet takker også Jagland for innsatsen.

«Vi tar i dag farvel med Thorbjørn Jagland, som avslutter sin andre periode, med totalt ti år som generalsekretær (første gang noen har avtjent to påfølgende perioder),» skriver Europarådet på Facebook.

Onsdag følger Utenriksdepartementet opp med følgende melding på Twitter.

«Takk @TJagland for ditt arbeid for menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsipper i Europa. Dine ti år som Europarådets generalsekretær har vært viktige for å bevare en aktuell og relevant organisasjon - #EriksenSoreide.»

Husket for reformer

Jagland forteller i et intervju med NTB at han tror han vil bli husket for reformene han har gjennomført. Da han startet i vervet for ti år siden, var det «totalt krise».

- Jeg tror mange vil huske meg for at jeg umiddelbart satte i gang veldig dype reformer. Etter seks år var Russland ennå ikke med på en protokoll som åpnet for reform, men den fikk jeg dem til å ratifisere i løpet av to måneder, forteller Jagland til NTB.

Jagland planlegger nå å skrive sine memoarer, men vil ikke si noe om hva som blir mest avslørende.

- Nei, det vet jeg ikke. Det er lenge til, sier han med et smil til NTB.

Etterlønn på drøyt tre millioner

Jagland har levd et lukrativt liv som generalsekretær i Strasbourg de siste ti årene, og får med seg en gullkantet pensjonsavtale når han vender snuten mot Norge.

Europarådet opplyste til Nettavisen tidligere i år at Jagland får en etterlønn på drøyt tre millioner kroner fordelt over tre år.

- Generalsekretæren vil motta en midlertidig lønn ved utgangen av hans mandat i en treårsperiode med et beløp på 102.500 euro hvert år, opplyste talsperson i Europarådet, Daniel Holtgen, til Nettavisen.

Det tilsvarer en årlig etterlønn på drøyt én million kroner i tre år. Totalt utgjør det en sluttpakke på tre millioner kroner.

Pensjon

Jagland tar også med seg en pensjonsavtale fra årene i Strasbourg.

- Generalsekretæren vil motta en pensjon i henhold til gjeldende pensjonsordning på 20 prosent av hans grunnlønn, det vil si 41.000 euro (405.000 kroner i dagens kurs) per år. Denne pensjonen blir utbetalt etter treårsperioden hvor han mottar midlertidig lønn, sa Holtgen.

I tillegg har Jagland opptjente pensjonsrettigheter i Norge. Statens pensjonskasse har tidligere opplyst til Nettavisen at Jagland allerede mottar en alderspensjon.

