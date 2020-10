Jaglands bok kan skape bråk: - Tror mange er bekymret

Ingen vet hva som kommer, men professor Bernt Aardal tror det blir rabalder.

Thorbjørn Jaglands bok «Du skal eie det selv – memoarer fra et politisk liv» lanseres onsdag.

Forlaget holder kortene tett til brystet, og har ikke gitt noen smakebiter fra boken som tar for seg perioden frem til 2002 som inkluderer lederstriden mellom Jagland og Jens Stoltenberg.

- Nå er jeg fri til å fortelle

«På grunn av tillitsverv og forpliktelser jeg har hatt opp til denne dag, passet det aldri å gi min fulle versjon. Nå er jeg fri til å fortelle», skriver Jagland i forordet.

Jagland gikk av som generalsekretær i Europarådet i fjor, og nylig ble det kjent at han gir seg i Nobelkomiteen. Han ledet Arbeiderpartiet fra 1992 til 2002 og var statsminister 1996–1997.

Professor Bernt Aardal ved Universitet i Oslo (UiO) sier til Nettavisen at han skal lese denne boken.

- Jeg er spent på den boken. Jagland har lett for å bli «forurettet», så hvis det blir en bok han skal ta igjen for alle de personene og de gangene han føler han er dårlig behandlet, så tror jeg det blir en trist bok.

Vi møter den vitale 70-åringen på hans kontor på Blindern like før han skal rydde seg ut av det.



- Kan ta fyr

- På hvilken måte kan en slik bok skade Arbeiderpartiet nå?

- Hvis Jagland vil ta omkamp om Arbeiderpartiet, kan det bli både bittert og tøft, og stjele mye oppmerksomhet. Nå har Ap slitt så voldsomt med Giske-saken, så hvis de får enda flere slike saker …, sier han - med tanke på den labre oppslutningen.

Professoren tar et historisk tilbakeblikk:

- I den fasen Jagland var statsminister, helt til Jens overtok, ble det sagt at det var to fløyer: Jens- og Jagland-fløyen, og det blir fort sår av sånt. Så hvis du setter en fyrstikk bort i slike ting, kan det hende det tar litt fyr, sier Aardal til Nettavisen.

Tror en del er bekymret nå

En av dem han tror føler seg tråkket på er tidligere partisekretær Martin Kolberg:

- Kolberg følte nok at han ble sviktet av Jagland. De to var bestevenner, og han ble degradert litt da Jagland dannet regjering. Det er nok nok av dem som vil ta til motmæle, tror valgforskeren.

- Det at Jagland har vært borte så lenge fra norsk politikk og at med jevne mellomrom har vært «forurettet» og «fornærmet», hvilken slagkraft har han nå?

- Hvis dette blir et personoppgjør, er det klart at media vil kaste seg over det. Hvis han vil ta et oppgjør med «ukulturen», kan det ramme flere, både Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, som hadde et nært forhold til og samarbeid med Gro – som foretrakk Jens foran Jagland. Så jeg tror en del er litt bekymret nå.

- Jagland har jo kommet med små drypp med sine kronikker fra utlandet, minner Aardal om.

Ønske om å rydde opp?

- Nå kjenner vi ikke innholdet ennå, men hva kan Jagland oppnå med å ta et kraftig oppgjør eventuelt?

- Det kan hende han har en idealistisk målsetting om å rydde opp. Han har gitt inntrykk av det med sine kronikker de senere årene, at han ser på seg selv som en som ønsker å rydde opp litt i partiet. Det kommer til å bli en interessant bok, tror han.

Slik ser bokomslaget ut: