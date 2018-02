Jakter fire med våpen etter forsøk på hjemmeran

Dramatisk jakt i Ski.

Politiet i Ski leter etter fire bevæpnede personer etter at de fikk melding om at en familie var forsøkt ranet, skriver VG Nett.

Barna ringte

Det var barna i huset som varslet politiet.

– De sa at det var innbruddstyver i huset med pistol, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til avisen.

Gjerningspersonene skal ha benyttet kniver og pistol ifm ransforsøket. Ingen kom fysisk til skade. Vi jobber på åstedet, og har fortsatt et aktivt søk — Politiet Follo (@opsenfollo) February 14, 2018

- Pistol og kniv

Ranerne skal ha beordret de voksne personene i huset om å åpne en safe før de stakk av.

De skal ha vært bevæpnet med en pistol, og et vitne har forklart at det var to personer med kniv.

Sist sett løpende

Politipatruljer er ute med hunder og helikopter for å fakke ranerne onsdag kveld.

- De er sist sett løpende mot Skeidarbygget, skriver politiet i Follo på Twitter.

Ski: forsøk på hjemmeran. 4 menn i 20 årene - mulig pakistansk eller kurdisk utseende. Sist sett løpende mot Skeidarbygget. Hvis observasjon på aktuelle ring 112. Flere patruljer som søker i området. — Politiet Follo (@opsenfollo) February 14, 2018

