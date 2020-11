Jan Bøhler (68) er Stortingets sprekeste: Deler sine beste treningstips

Liker ikke sammenligning med Arnold Schwarzenegger.

HAMMERSBORG (Nettavisen): Denne høsten krever mer av hver og en av oss, og selv du som flittig tikker inn hos Sats, møter nå stengte dører.

Men ikke fortvil, sier Jan Bøhler (Sp) til Nettavisen.

- Det beste er å trene ute! Da får vi frisk luft og kan bruke kroppen på en annen måte enn med tunge vekter. Jeg trener alltid egenvekt.

For ham er en dag uten trening, nesten en dag uten mening:

- Da blir jeg rett og slett stresset, sier Bøhler til Nettavisen, når vi møter ham på en treningspark i Oslo sentrum.

- Finn deg en gren

- Du kan bruke treningsparker som dette, som det er mange av i Oslo – eller en gren på et tre.

Han synes det er lurt at folk under koronaen kan lære seg å trene på andre måter.

- Det har jeg alltid gjort, så for meg er dette ikke noe annerledes, men for andre kan det gi en fornyelse i treningsopplegget, mener han.

Bøhler ser ingen grunn til å gi kroppen en såkalt «hviledag» etter en tøff kveldsøkt.

- Nei, absolutt ikke!

- Jeg har et svært program jeg går gjennom hver eneste dag, så det håper jeg kan være til inspirasjon, sier han – og er lett å be når vi spør om å få se.

- Tenker bedre

- Hva gjør det med kroppen din å trene hver eneste dag?

- Jeg får energi av å få blodomløpet i gang, kommer i farta og tenker bedre så det er en del av min hverdagsrutine, forteller han.

- Det gjør at jeg er på hugget.

Bøhler forteller at han ikke har noe særlig temperament, men;

- Hvis jeg er stresset, finner jeg roen med trening selv om jeg puster og peser. Gjennom økten kommer jeg ofte frem til at «det ordner seg» eller «det er ikke så farlig». I det store bildet er mye smått, reflekterer han.

- Ta skikkelig i

- Hvilken øvelse hjelper hvis du er skikkelig lei en annen politiker?

- Jeg er ikke sinna på andre, men det hjelper å ta skikkelig i, sier han og ler rått mens han viser oss noen kraft-løft i parken.



- Nei, Schwarzenegger er pløsete

- Du har jo nevnt Schwarzenegger noen ganger for oss, er han et forbilde?

- Nei, han har jo trent med masse tunge vekter og det går rykter om at han har dopet seg, så det er han overhodet ikke, svarer Bøhler bestemt.

Og han liker ikke det han ser:

- Han ser ut som han får pløsete, svære muskler når han blir eldre, så det er ikke noe for meg. Mitt mål er å være seig, utholden og ha energi, klare mange gjentakelser, og bruke egenvekten, gjentar Bøhler.

«Sov raskere!»

Likevel – noe fortjener Schwarzenegger honnør for:

- Han har ofte noen kortfattede uttalelser som er morsomme.

- Som hva?

- Jeg hadde særlig mye moro med kommentaren om at vi kanskje ikke trenger 7-8 timer søvn som tror, hvor Schwarzenegger svarte : «Jeg vil bare si én ting til dere: Sov raskere».

Bøhler nøyer seg i likhet med den amerikanske muskelbunten med 4-5 timer søvn.

- Men når det gjelder bodybuilding har jeg en helt annen metode.

- Tipper jeg ligger bra an

- Hvor opptatt er du av kropp og muskler?

- Jeg er opptatt av å være i form, ha energi og at kroppen fungerer, men å bygge store muskler er ikke min greie.

- Tror du at du er den sprekeste på Stortinget?

- Vi har ikke hatt noen konkurranse på det, men jeg tipper jeg ligger bra an i forhold til alder. Jeg trener for min egen glede. Å kjenne seg på offensiven, at kroppen er med og i gang, det er drivkraften. Jeg har trent siden jeg var fem år gammel.

Røper en utskeielse

- Hvor viktig vil det er å trene nå som koronapandemien herjer?

- Jeg tror det er viktig at vi holder oss i form, vi tåler mer det, av alt som kan ramme oss. Dessuten – når du er ute og trener, tenker du på andre ting, stresser mindre, og får fokuset litt bort fra viruset.

- Vi skal være oppmerksomme, men bør ikke la det prege hele livet vårt, sier treningsfantasten.

- Til slutt - kan du røpe noen «guilty pleasures»?

- Ja, salmalaks, store mengder. Sushi blir for puslete, ler Bøhler.

