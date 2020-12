Jan Bøhler ble vitne til aksjonen på Furuset: – Politiet bør ha flere fysiske kontroller

Senterpartipolitiker Jan Bøhler ble vitne til at ambulansearbeidere tok hånd om en 14-åring som ble funnet med kritiske stikkskader på en buss ved Furuset senter mandag formiddag. Han forteller at ungdommer i området er redde for hevnaksjoner.

Mandag kveld ble en 15 år gammel gutt siktet for drapsforsøk på en 14-åring etter et slagsmål mandag formiddag. skriver Avisa Oslo.

Fire unge personer skal ha barket sammen ved Lindeberg apotek. Den skadde gutten skal ha kommet seg på en buss, før han ble tatt hånd om av ambulansearbeidere ved Furuset senter ved 11.30-tiden.

Snakket med ungdommene

En av dem som kom til stedet rett etter at gutten ble funnet på bussen var stortingspolitiker Jan Bøhler. Han forteller at han i etterkant av hendelsen ble igjen ved Furuset for å snakke med vitner og lokale ungdommer om det som hadde skjedd.

– Jeg blir veldig urolig og bekymret når ting som dette skjer. At det dreier seg om så unge mennesker er helt forferdelig. Jeg følte et behov å være der og snakke med ungdommer og andre i området for å høre litt om hvordan de opplevde situasjonen, sier han til Avisa Oslo.

– Hva sier ungdommen?

– De forteller at det er flere som går med kniv, og mange blir utrygge. I dette tilfellet ble jeg fortalt at det dreide seg om noe som hadde skjedd i helgen, og det er bekymring for at det kan komme hevnaksjoner de neste dagene.

Uenighet i helgen

Politiet har opplyst til Avisa Oslo at bakgrunnen for hendelsen mandag formiddag kan være en konflikt som har oppstått over helgen.

Innsatsleder Arve Røtterud fra Oslo politidistrikt var på Lindeberg etter hendelsen mandag ettermiddag. Han forteller til avisa at politiet tar det alvorlig når de hører om hendelser hvor ungdommer tar i bruk farlige stikkvåpen som kniv for å håndtere konflikter.

– Når vi oppdager at ungdommer er ute og tyr til bruk av kniv for enkle ting, er det bekymringsfullt. Det er nesten bare å gå ut i storefri med en kniv. Det er veldig alvorlig, sier den bekymrede innsatslederen.

Ønsker knivkontroller

Jan Bøhler har tidligere tatt til tale for knivkontroller av ungdom, noe han fortsatt mener politiet bør benytte seg av.

– Jeg er opptatt av at vi må få gjort noe med at så mange går med kniv. Når det skjer slike hendelser kan det være at flere tenker de må gå med kniv for å beskytte seg. Politiet har ikke ført statistikk over knivstikkinger eller trusler med kniv i Oslo de siste årene, men det bør man begynne med igjen, slik at man kan få oversikt over hvordan dette har utviklet seg, sier han.

– Jeg mener politiet bør ha flere fysiske kontroller, for eksempel når man går av T-banen, og det bør gjelde alle så ingen føler seg uglesett. Det å gå med kniv på offentlig sted er straffbart, og jeg tror det vil være forebyggende om man trapper opp kontrolleringen. I tillegg må man ha en handlingsplan der både politi og foreldre, i tillegg til skoler og fritidsklubber, er involvert i det forebyggende arbeidet, legger han til.

På spørsmål om metalldetektorer eller andre virkemidler knyttet til skolene kan være et alternativ sier han at det er noe som må vurderes av skolene og politiet.

– Til nå har det ikke vært på skolene at de mest alvorlige hendelsene med kniv har skjedd, så dette er noe skoler og politi eventuelt må vurdere nærmere ut ifra situasjonen. Så vidt jeg vet har det til nå bare vært brukt ved Bjørnholt videregående, avslutter han.

