Jan Bøhler rett inn på Stortinget etter sjokkovergangen

I en fersk måling går tidligere Ap-politiker Jan Bøhler rett inn på Stortinget for Senterpartiet.

Ap-veteranen Bøhler meldte overgang til Sp i oktober, noe som vakte oppsikt blant mange. I en meningsmåling som Norstat har gjort på oppdrag for NRK og Aftenposten , får Senterpartiet en oppslutning på 4,5 prosent i Oslo. Partiet har dermed doblet seg i Oslo siden forrige stortingsvalg.

Dersom det hadde vært resultatet i valget neste høst, ville Senterpartiet fått inn en representant fra Oslo på Stortinget for første gang siden 1997.

Bøhler: - Motiverende

Jan Bøhler uttaler til NRK nyhetsstudio at dette er motiverende:

- Dette var en hyggelig nyhet å få. Jeg var spent på hvordan det ville slå ut, og nå får vi en ytterligere motivasjon fremover, sier Bøhler - som håper han kan bidra til økt oppmerksomhet om Senterpartiet i Oslo.

- Jeg ønsker Arbeiderpartiet lykke til, sier Bøhler.

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, sier til NRK at dette bekrefter en nasjonal tendens og at det betyr at de må jobbe hardere fremover.

Ap faller kraftig og risikerer å bli mindre enn Høyre ved neste valg, ifølge målingen. Bøhlers tidligere parti får en oppslutning på 20,9 prosent. Det er 7,5 prosentpoeng lavere enn ved forrige stortingsvalg.

Samtidig går de rødgrønne samarbeidspartnerne fram. MDG og Rødt øker begge til to mandater, mens SV beholder sine to.

Oppslutning for alle partiene i prosent (endring fra stortingsvalget i 2017 i parentes):

Rødt 7,2 (+0,9), SV 11,9 (+2,6), Ap 20,9 (-7,5), Sp 4,5 (+2,4), MDG 9,3 (+3,3), KrF 1,7 (-0,4), Venstre 6,2 (-2,2), Høyre 28,4 (+2,0), Frp 7,1 (-2,4), Andre 2,9 (+1,4)