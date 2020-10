Jan Bøhler skaper raseri i Ap etter bruddet

- Den største svikeren jeg har opplevd i politikken, raser Ap-politiker etter partibyttet.

Torsdag morgen smalt nyheten om at mangeårig stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, bytter parti og stiller til valg for Senterpartiet neste år.

Det skaper sterke reaksjoner innad i Arbeiderpartiet.

- Jeg er svært skuffet over at Jan Bøhler velger å bytte parti. Han hatt de fleste verv det er mulig å ha i Arbeiderpartiet og representert oss på Stortinget i 16 år. Det å være tillitsvalgt og folkevalgt for Arbeiderpartiet er å jobbe for noe som er større enn deg sjøl, sier leder av Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, til Nettavisen.

SKUFFET: Leder av Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, sier til Nettavisen at han er svært skuffet over at Bøhler forlater partiet. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Den største svikeren

Andre i Arbeiderpartiet går enda lenger i sin kritikk av sin tidligere partikollega:

«Jan Bøhler, den største svikeren jeg har opplevd i politikken gjennom mer enn femti års medlemskap i Arbeiderpartiet. Jeg stilte opp for at han skulle bli renominert fra Groruddalen som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo - han har sviktet og ført meg og alle andre som stilte opp for han - bak lyset - mer enn noen annen har gjort i hele mitt liv!», tordner tidligere samferdselsbyråd for Arbeiderpartiet i Oslo, Steinar Saghaug på Facebook.

Saghaug forteller at Bøhler så sent som i natt sendte ham en melding, uten å fortelle at han melder seg ut av Arbeiderpartiet og går inn i Senterpartiet.

«Jeg har ikke ord og han er IKKE min venn lenger!», slår han fast.

- Aldri blitt presset ut

Også bystyrepolitiker Andreas Halse (Ap) raser over nyheten om partiovergangen.

«For en jævla selvopptatt sviker», skriver Ap-politiker Andreas Halse i Oslo på Twitter.

«En av de sjukeste mytene Jan har spredd er at han har blitt pressa ut av AP. I tre år har han ikke møtt på ett (!) møte i Oslobenken vår, tar aldri telefonen når Oslopartiet ringer, møter aldri på våre fellesmøter. Han har fullstendig svikta prosjektet Oslo AP for seg selv», hevder Halse i det kraftige angrepet.

SVIKER: Andreas Halse i Oslo Arbeiderparti går til kraftig angrep på Bøhlers partibytte. Han kaller ham for en sviker. Foto: (NTB scanpix)

Han mener Bøhler langt fra er presset ut av Arbeiderpartiet.

«Den greia om at han ble pressa ut var noe verre sprøyt. Han turte bare ikke å stå i nominasjonsstrid etter å ha vært så kjip mot partiet. Da valgte han heller å kaste dritt mot partiet og lederen enn å stå opp for sine egne valg», fortsetter han.

Støre: - Det er synd

Ap-leder Jonas Gahr Støre synes også det er synd at Bøhler forlater partiet.

- Vi har visst en stund at han ikke tar gjenvalg for Oslo Arbeiderparti, men det er synd at han melder seg ut av partiet når det fortsatt er ett år igjen av stortingsperioden, sier Støre i en kommentar til Nettavisen.

- Det er vanskelig å se at Senterpartiet har bedre løsninger for storbyen Oslo, som Jan representerer. For tryggere jobber, en sterkere velferdsstat som stiller opp for folk, og framtidsretta industrier som kutter utslipp, er det Arbeiderpartiet som har de beste løsningene - og det kommer vi til å kjempe for på vegne av folk, fortsetter han.

SYND: Arbeiderparti.leder Jonas Gahr Støre synes det er synd at Bøhler bytter parti til Senterpartiet. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Fortalte om intriger

Det var Bøhler selv som avslører det overraskende partibyttet i en melding på Facebook torsdag morgen.

- Jeg har ikke noe behov for å si negative ting om mitt gamle parti, og står fullt og helt for mine sosialdemokratiske grunnverdier. Men SP har i de seinere årene blitt mer og mer til et folkekjært grasrotparti med økende oppslutning blant småkårsfolk og vanlige arbeidsfolk landet rundt, skriver Bøhler på Facebook.

Bøhler valgte nylig å takke nei til gjenvalg på Stortinget for Oslo Arbeiderparti, etter fire perioder som stortingsrepresentant. Nå takker han ja til å toppe stortingslista til Senterpartiet som førstekandidat for partiet i Oslo.

Bøhler forteller at han har fått en rekke støtteerklæringer siden han takket nei til gjenvalg, etter det han selv beskrev som intriger innad i fylkespartiet.

- Senterpartiet ikke løsningen

Jacobsen i Oslo Arbeiderparti mener Bøhler tar et helt feil valg.

- Oslo er en by i vekst og det skjer mye bra i byen vår, og Oslo Arbeiderparti tar ansvar og viser vei gjennom tydelige sosialdemokratisk politikk. Vi skal få ledigheten ned, forskjellene i byen skal ned og klimagassutslippene skal ned. Det er Arbeiderpartiet som har løsningene for framtidas Oslo, ikke Senterpartiet, sier han til Nettavisen.