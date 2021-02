Jan Bøhler (Sp) ut mot Raymond Johansen (Ap): - Ikke godt nok!

De tidligere Ap-kollegene i het debatt om Oslo øst.

RÅDHUSET (Nettavisen): Endelig kan Oslo glede seg over at smitten går ned i samtlige bydeler.

Likevel - Stovner har hatt det høyeste smittetrykket de to siste ukene, med 465 smittede per 100.000 innbyggere, fulgt av Søndre Nordstrand med 396 smittede per 100.000.

Tidligere Ap-topp og groruddøl, Jan Bøhler (Sp), kritiserer byrådet for ikke å gjøre nok for å få ned smitten her.

- Noen få bydeler skiller seg dessverre ut fra resten av byen og landet ved at det har vært høyt vedvarende smittepress i mye av tiden siden mars i fjor. Andre steder har man ved konsentrert innsats, basert på råd fra smittevernmyndighetene, klart å få ned smitten etter noen uker. Men altså ikke i disse bydelene, sier Bøhler til Nettavisen.

Han mener grunnleggende sosiale forhold som trangboddhet og at mange har jobber der de må møte folk, som i butikk, taxi og hjemmetjeneste, påvirker dette.

- Men dette gjelder flere og større områder i byen og landet. Så det må også ha med utformingen av den lokale smittevernsinnsatsen og forståelsen av tiltakene å gjøre, tror han.

- Bør være mer selvkritiske

Bøhler sier han ikke «vil opptre som smittevernfaglig ekspert».

- Jeg vil ikke late som om jeg har løsningen. Men jeg mener byrådet, som ellers er raske til å kritisere regjeringens tiltak, også bør se mer selvkritisk på innsatsen i disse områdene hvor smitten er forblitt høy.

Nettavisen har snakket med byrådsleder Raymond Johansen om utviklingen på Stovner og Søndre Nordstrand.

- Din tidligere kollega Jan Bøhler (Sp) sier til Nettavisen at: «jeg mener byrådet, som ellers er raske til å kritisere regjeringens tiltak, også bør se mer selvkritisk på innsatsen i disse områdene hvor smitten er forblitt høy». Bøhler mener det haster og at tidshorisonten vi har lagt bak oss, viser at dere ikke har gjort nok. Hva vil du si til kritikken, og vil det komme forsterket innsats mot disse bydelene?

- Smittetrykket har gått ned i de bydelene også, og i motsetning til Bøhler vil jeg gi en sterk honnør til bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand for en fantastisk innsats under veldig krevende forhold, svarer Johansen Nettavisen.

- Det er store sosiale ulikheter knyttet til trangboddhet, hvor mange som bor der, også er mye mer utsatt for smitte enn andre steder, legger han til.

Johansen: - Vi slår oss ikke på brystet og er fornøyd

Byrådslederen synes det er gjort en formidabel innsats fra alt fra bydelsmødre til de som tester med oppsøkende virksomhet og oversettelser utført til mange språk, for å nevne noe.

- Derfor er også smittetrykket i disse bydelene «langt lavere» enn i land det er relevant å sammenligne oss med, med tilsvarende befolkningssammensetning, sier han.

Johansen avviser at de «slår seg på brystet og er fornøyd med resultatet».

- Vi leter hele tiden etter å finne personer som skal motivere og informere, men det er helt grunnleggende sosiale forhold som gjør dette mer komplisert.

- Jobber på spreng med det

- Det var ikke bydelene Bøhler kritiserer, det var at byrådet gjør for lite. Du har mange ganger nevnt de sosiale faktorene, men betyr det at du litt har gitt opp disse bydelene?

- Vi har stort fokus på de bydelene, og som jeg sa, smitten har også gått betydelig ned her. Vi har et stort fokus på det. Vi skal være forsiktige med å henge ut de bydelene, og så mener jeg at vi har hatt en nedadgående smittetrend i Oslo og det må også de få sin del av æren for.

- Det er ikke å henge ut noen å påpeke faktiske forhold. Det vil være til alles gevinst at man klarer å løse smitte-utfordringene.

- Ja, det er derfor vi har så stort fokus på det og jobber på spreng med det, sier Johansen.

- Det haster!

Bøhler mener det er viktig at lokale smittevernansvarlige i Oslo, FHI og Helsedirektoratet går igjennom hva som er gjort til nå i de aktuelle bydelene.

- Siden smittetrykket har vedvart så lenge, har tiltakene åpenbart ikke fungert godt nok. Det haster å få svar på hva som må forbedres, og jeg håper byrådet raskt vil engasjere seg for å få til denne gjennomgangen av hva mer som må til, sier Bøhler.

Slik svarer Raymond Johansen på hvordan faginstansene jobber med smitte i de ulike bydelene:

Oslo starter vaksinering av aldersgruppen 75–84 år senest i neste uke.

- Oslo er klare! Vi har kapasitet til å sette 110.000 vaksinedoser per uke, sier Johansen, som mener hovedstaden burde fått flere doser.

I sum har 14.953 personer i Oslo nå fått første vaksinedose, ifølge vaksineregisteret Sysvak. Av dem har 2.762 personer fått sin andre dose.

