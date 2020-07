Jan Bøhler tar ikke gjenvalg til Stortinget

Arbeiderpartiets Jan Bøhler tar et oppgjør med sine egne på sin private Facebook-konto.

Ifølge Bøhler skal anonyme kilder i Oslo Ap ha prøvd å «sette i gang noe» mot ham med tanke på stortingsnominasjonen.

– Jeg vil ikke være gjenstand for intern strid og anonyme operasjoner etter å ha vært nominert enstemmig til Stortinget i fire perioder, skriver Arbeiderpartiets representant i innlegget.

Han kommer også med kritikk mot eget parti:

– Det er også slik at jeg i de senere årene ikke har vært fornøyd med politikken som føres av partiet lokalt i Oslo når det gjelder bl a ungdomskriminalitet og kriminelle gjenger, utenforskap blant barn og unge, krav til integrering, nedlegging av Ullevål sykehus, prioritering av Groruddalen, mm, skriver han videre.

Dette er ikke noe farvel til politikken, ifølge Bøhler:

– Dette betyr ikke at jeg trekker meg ut av politikken og ikke vil være aktiv framover. Jeg er i høy grad motivert til å jobbe videre med de sakene dere vet jeg brenner for, og jeg føler også at helse, form, arbeidslyst og energi er på topp. Så jeg kan love at jeg vil gjøre mitt beste framover for å jobbe for de verdiene og den samfunnsmoralen jeg har fått inn med morsmjølka helt fra oppveksten i sosialdemokratisk pregede drabantbyer, skriver han.

Nettavisen har forsøkt å kontakte både Bøhler og leder for Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen. Ingen av dem har så langt besvart våre henvendelser.