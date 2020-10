Jan Bøhler valgt som Oslo Sps toppkandidat

Valgt som toppkandidat.

Nominasjonsmøtet i Oslo Senterparti valgte lørdag formiddag enstemmig tidligere Ap-representant Jan Bøhler (68) til listetopp til stortingsvalget.

Det var ingen motkandidat til Bøhler.

– Vi føler vi har fått en turbo på laget, sier fylkesleder Bjørg Sandkjær i Oslo Senterparti.

Sjansene hans for å komme inn på Stortinget har økt.

I en meningsmåling som Norstat har gjort på oppdrag for NRK og Aftenposten , får Senterpartiet en oppslutning på 4,5 prosent i Oslo. Partiet har dermed doblet seg i Oslo siden forrige stortingsvalg.

Jan Bøhler uttalte til NRK for noen dager siden at dette er motiverende:

- Dette var en hyggelig nyhet å få. Jeg var spent på hvordan det ville slå ut, og nå får vi en ytterligere motivasjon fremover, sier Bøhler - som håper han kan bidra til økt oppmerksomhet om Senterpartiet i Oslo.

Det var Bøhler selv som avslørte det overraskende partibyttet i en melding på Facebook i starten av oktober.

- Jeg har ikke noe behov for å si negative ting om mitt gamle parti, og står fullt og helt for mine sosialdemokratiske grunnverdier. Men SP har i de seinere årene blitt mer og mer til et folkekjært grasrotparti med økende oppslutning blant småkårsfolk og vanlige arbeidsfolk landet rundt, skriver Bøhler på Facebook.

Bøhler valgte nylig å takke nei til gjenvalg på Stortinget for Oslo Arbeiderparti, etter fire perioder som stortingsrepresentant. Siden takket han ja til å toppe stortingslista til Senterpartiet som førstekandidat for partiet i Oslo.