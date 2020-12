Jan Haudemann-Andersen kan bli Årets navn 2020 i Nettavisen

Han står bak spillsuksessen som har fått flere milliarder til å se litt lettere på koronapandemien. Nå kan han også bli kåret til Årets navn 2020 i Nettavisen.

Bør Jan Haudemann-Andersen blir Årets navn i Nettavisen 2020? Si din mening nederst i saken!

Investoren Jan Haudemann-Andersen, som startet opp som aksjespekulant, har gjennom årenes løp jobbet seg opp til en formue på godt over milliarden.

Men det var investeringen hans i spill- og læringsselskapet «Kahoot!» som virkelig skulle sette fart på sakene, noe som har gjort at Haudemann-Andersen hoppet fra 2,2 milliarder kroner til 4,8 milliarder på ett år, ifølge Finansavisen.

De omtaler ham også som udiskutabel «Man of the Year» i det norske aksjemarkedet, og skriver at investorens samlede formue nå er på over 6,2 milliarder.

For det er ingen tvil om at interessen for «Kahoot!» har eksplodert etter koronavirusets inntog.

Les også: Kjendisinvestorer gjør supergevinst i Kahoot!

- Veldig fornøyd

Fra desember i fjor har aksjen på spillselskapet gått opp nesten 400 prosent, til tross for at oppgangen dabbet litt av mot slutten av september.

I tillegg har 62-åringen enda en børsrakett, i form av kreftvaksineselskapet Vaccibody.

- Jeg er veldig fornøyd, det går den riktige veien, sa Haudemann-Andersen til Nettavisen i en kort kommentar i september.

Såpass populært ble også selskapet at Microsoft, med Bill Gates i spissen, i 2016 kjøpte seg inn.

Med over en milliard brukere på verdensbasis har «Kahoot!» blitt en gigantisk suksess, med spesiell popularitet på skoler, også i USA, og 270.000 betalende abonnenter totalt.

Spillet, som fikk en egen mobilapp i Norge i 2013, brukes ofte for å teste hvor langt elever har nådd i læringsmål, men kan også brukes for å undervise i nye emner.

Les også: Kahoot tar fullstendig av på børsen - får storinvester med på laget

- Styrker posisjon

Spesielt under koronapandemien har «Kahoot!» blitt flittig brukt både som læringsverktøy for fjernundervisning, men også som viktig sosialt element for quiz-entusiaster verden rundt.

- Viruset påvirker generelt investeringsviljen til både lærere og bedrifter. Derimot kan Kahoot! faktisk dra nytte av at skoler må holde midlertidig stengt og ha fjernundervisning. Vi tror at dette kan styrke Kahoot!s posisjon i skole og hjemmemarkedet på grunn av økt omtale i media rundt sitt verktøy for fjernundervisning, sa Arctic Securities-analytiker Henriette Trondsen til Finansavisen tilbake i mars.

Seks nominerte til Årets navn 2020

Nettavisen deler ut Årets navn til «den som som har påvirket Norge mest i året som gikk, og som kan komme til å påvirke landet vårt varig». Jan Haudemann-Andersen er en av seks nominerte, og Nettavisens lesere inviteres til å si sin mening om hvem de mener bør får utmerkelsen, og får således en stemme inn i juryen som består av Nettavisens redaksjon.

Vinneren får en inngravert vase fra Magnor Glassverk, samt et diplom. Vinneren offentliggjøres med et større intervju mot slutten av året.

Tidligere vinnere av Årets navn i Nettavisen:

2015: Rasmus Hansen: - Det er såpass overraskende at det må få synke litt inn



2016: Julie Andem/Skam: «Den viktigste årsaken til at Nettavisen utnevner serien og kvinnen bak til årets navn er hvilken betydning den har hatt som påvirker av ungdoms selvfølelse»



2017: Erna Solberg: -Jeg merker meg at det finnes skråsikre kommentatorer, men jeg deler ikke den spådommen



2018: Folk kommer bort til Kevin Vågenes på gata og sier ingenting. Men så kommer det tre små ord.



2019: Trygve Slagsvold Vedums lederstil har gjort Senterpartiet til den største politiske vinneren de siste årene

Nettavisen deler dessuten pris til Årets sportsnavn, samt Årets spiller, unge spiller og trener i Eliteserien. Vinnerne offentliggjøres mot slutten av året.

Reklame Kaptein Sabeltann endelig til Nintendo Switch