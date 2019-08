Jan Simonsen er død etter å ha tapt kampen mot kreften

Den tidligere stortingsrepresentanten fra Frp er død, 66 år gammel.

- Han er død etter lengre tids kreftsykdom, opplyser hans bror Åge Simonsen til NTB.

66-åringen ble født i Stavanger i 1953, og var politiker for Frp og senere Demokratene. Simonsen ble valgt inn på Stortinget i 1989, og markerte seg som en tøff politiker på 90-tallet.

Satt i to perioder

Han satt på Stortinget mellom 1989 og 2001 for Frp, og satt også inne i sin andre periode som stortingspolitiker mellom 2001 og 2005, da som uavhengig representant, men som medlem av Demokratene.

- Jan Simonsen var et godt medmenneske som ble valgt som stortingsrepresentant i hele 16 år av folket i Rogaland, sier venn og kollega Vidar Kleppe i Demokratene.

Ekskludert

I 2001 ble Simonsen ekskludert i Frp etter en feide med Carl I. Hagen, en feide som oppsto etter at Simonsen ble beskyldt for å ha deltatt i sexorgier med unge menn. Han var også kontroversiell på grunn av sin sterke støtte til Israel, og sin støtte til USAs invasjon av Irak.

Etter at han var ferdig som stortingspolitiker i 2005, havnet Simonsen i et økonomisk uføre ved å sette seg i milliongjeld. Ting ble mye bedre for Simonsen etter at en gjeldsordning i 2009 gjorde at han ville bli kvitt gjelden på 2,1 millioner om 6,5 år.