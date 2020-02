Januar 2020 ble den våteste noensinne

Året fikk en våt start, med en nedbørsmengde på 195 prosent av normalen i januar. Den gamle rekorden er fra 2005 og lå på 185 prosent.

Det melder Meteorologisk institutt. De har allerede fastslått at januar 2020 også ble den nest varmeste noensinne. Det ble satt sju rekorder for høyest målte nedbørsmengde på ett døgn, mesteparten av de i Trøndelag. I tillegg ble det satt 30 rekorder for høyest mengde nedbør målt over hele måneden, da hovedsakelig i Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.

– Det ble satt enda flere nedbørrekorder i januar 1989 og 2005, men da var det også områder som fikk lite nedbør, bare 10–30 prosent av normalen. De tørreste områdene i januar i år lå på 50–60 prosent av normalen, sier Jostein Mamen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

Normalen det sammenlignes med er den internasjonale standardperioden fra 1961 til 1990. Noen målestasjoner i Vestland, Innlandet, Trøndelag og Nordland fikk så mye som fire ganger den normale mengden nedbør.

Målingene går helt tilbake til 1900.

