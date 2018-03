Japans statsminister gratulerer Putin

Den japanske statsministeren Shinzo Abe har gratulert Vladimir Putin med seieren i det russiske presidentvalget.

De to snakket sammen på telefon mandag, opplyser det japanske utenriksdepartementet.

I tillegg til at Abe gratulerte den russiske presidenten, diskuterte de Nord-Korea-konflikten. De var enige om å fortsette sitt samarbeid for å bidra til at Nord-Korea kvitter seg med sine atomvåpen.

En rekke vestlige land har så langt unnlatt å kommentere Putins seier i presidentvalget i Russland søndag.

