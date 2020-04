Japansk ordfører sier menn bør handle dagligvarer: - Kvinner bruker lenger tid

OMSTRIDT: Ordfører i Osaka, Ichiro Matsui, har fått stor oppmerksomhet for sine uttalelser i det siste. Foto: Issei Kato (Reuters)

Ordføreren i Japans tredje største by har mottatt massiv kritikk etter å ha foreslått at menn er bedre egnet til å handle inn dagligvarer under koronakrisen.

Årsaken til utsagnet er nemlig at Ichiro Matsui, ordføreren i Osaka, mener kvinner bruker for lang tid og bidrar til overbefolkning av supermarkedene, ifølge CNN. Antallet registrerte smittetilfeller har økt de siste ukene i Japan, noe som har skuffet regjeringens håp om å få kontroll på koronaviruset. Per torsdag var det 11.950 japanere som var smittet, mens 299 hadde dødd, ifølge Johns Hopkins University. 1. mars hadde landet kun 243 smittetilfeller. Økningen skjer på tross av flere nye restriksjoner satt på plass over hele Japan. Les også: Elin (35) er adoptert fra Sør-Korea. Nå føler hun seg utsatt for korona-hets: - Jeg har aldri opplevd slik rasisme før - Kvinner bruker lenger tid Torsdag gikk dermed Matsui hen og mente at en regel for kun menn i daglivarebutikker kunne redusere smittefaren. Dette fordi de ville bruke mindre tid i butikken. - Kvinner bruker lenger tid med å handle dagligvarer fordi de kikker på flere produkter, samt veier de opp mot hverandre, fortalte ordføreren på en pressekonferanse i Osaka. - Menn tar raskt det de får beskjed om å kjøpe og somler ikke på supermarkedene. På den måten unngår man nærkontakt med andre, la han til. I Japan er 51 prosent av befolkningen kvinner, ifølge World Banks tall. Men landet er rangert på en 110. plass, av 149 land, i World Economic Forums indeks som måler graden av likestilling. Les også: Dagligvarekjempe kaster seg på netthandel - tar opp kampen med Meny og Kolonial - Burde ikke kommentere Matsuis kommentarer fikk den japanske journalisten Shoko Egawa til å twitre at «folk som ikke vet noe om dagliglivet, burde ikke få kommentere». Egawas tweet har så langt høstet over 1.300 retweets og over 3.400 likes, og en bruker svarte at ordføreren antakeligvis aldri har handlet dagligvarer selv noen gang. Japans statsminister Shinzo Abe har lovet å styrke arbeidende gjennom en politikk som kalles «womanomics», men landet er stadig rangert på bunnen blant G7-landene for likestilling. Osaka har vært i unntakstilstand siden 7. april. Matsuis utsagn kom etter at han foreslo at supermarkedene bør begrense antallet mennesker som får slippe inn der det er mulig. Han foreslo også at offentligheten bare bør få handle dagligvarer hver annen eller tredje dag. Les også: Smitteekspert er redd kjøpesenterne i Norge: Ber de stenge for all unødig handel