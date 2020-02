Jazzmusikeren Jon Christensen er død

«Vår Jon sovnet stille inn på Sagenehjemmet i natt. Vi trøster hverandre ❤️ », skriver kona Ellen Horn på Facebook.

Christensen var trommeslager og ga ut plater med folk som Terje Rypdal, Jan Erik Vold, Knut Riisnæs, Arild Andersen og Bugge Wesseltoft, skriver VG.

Han var en markant skikkelse i Norges jazzmiljø.

Christensen ble 76 år gammel.

Det var hans kone, Ellen Horn, som selv meldte om dødsfallet på Facebook i morges.

Musikkjournalist Tor Hammerø minnes også Christensen:

«Så har eneren forlatt oss. Jon - Jon Christensen. Men du verden så mye han har etterlatt seg og som vil være med oss for all fremtid. Så show at du kom var det siste han sa og smilte Jon-smilet sitt da jeg besøkte han i går. Verden har blitt et bedre sted med eneren som kunne være både her og der. Det vil han fortsatt være. God tur til hvor du enn skal - jeg er stolt over å kunne si at jeg var din venn. Takk Jon!». skriver han i et innlegg på Facebook.