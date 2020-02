Jeff Bezos gir nesten 100 milliarder i kampen mot klimaendringer

Amazon-sjefen oppretter et fond og garanterer enorm sum.

LOS ANGELES (Nettavisen): Jeff Bezos opplyste på Instagram mandag at han oppretter «Bezos Earth Fund» - et initativ som skal finansiere forskere, aktivister og ideelle organisasjoner som jobber for å forhindre klimaendringen.

I innlegget skriver Amazon-gründeren at han selv garanterer 10 milliarder dollar - omtrent 93 milliarder kroner - til fondet. Bezos skriver på Instagram at klimendringer er den største trusselen mot planeten vår.

- Jeg vil jobbe ved siden av andre for å forsterke nåværende metoder og utforske nye måter for å bekjempe påvirkningen klimaendringer har på planeten vi alle deler, skriver han.

- Vi kan redde jorden. Det kommer til å kreve en kollektiv innsats fra store selskaper, små selskaper, nasjoner, globale organisasjoner og individer, fortsetter Bezos.

Det er ennå ikke klart hvilke personer og organisasjoner som skal få støtte, og detaljene rundt fondet er heller ikke kjent.

Bezos har tidligere erklært at Amazon skal jobbe for å oppfylle utslippsmålene i Parisavtalen, til tross for at USAs president Donald Trump har trukket landet ut av den.

Bezos har tidligere fått kritikk for ikke å dele nok av sin enorme formue til veldige formål, men det har endret seg mer i det siste. I 2018 ga han to milliarder dollar til en organisasjon som hjelper hjemløse og bygger skoler.

Og selv om Bezos skulle gi bort 10 milliarder dollar umiddelbert, ville han fortsatt være verdens rikeste mann, ifølge Bloombergs milliardærindeks, skriver New York Times. Han har ifølge indeksen en formue på 130 milliarder dollar, over 1200 milliarder kroner.