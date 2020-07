Jeffrey Epsteins tidligere partner pågrepet

Skal møte i retten torsdag.

Ifølge flere utenlandske medier, deriblant CNBC og NBC News, skal Jeffrey Epsteins tidligere partner og høyre hånd, Ghislaine Maxwell, være pågrepet av FBI.

Hun skal være siktet for seks punkter, blant annet for menneskehandel og rekruttering av mindreårige kvinner til seksuell aktivitet.

Maxwell skal ha blitt arrestert i New Hampshire og skal møte i retten torsdag.

Milliardæren ble arrestert i juli 2019, mistenkt for sex-menneskehandel av flere mindreårige i både New York og Florida. I august samme år tok han sitt eget liv i fengsel mens han avventet en rettssak. Da hadde han ti år tidligere sonet en pedofilidom, som han satt i fengsel i 13 måneder for.

Ghislaine Maxwell har vært mistenkt for å ha tilrettelagt for Epsteins misbruk av mindreårige jenter, men har selv benektet at hun har noe med overgrepene å gjøre.

Siden Epstein ble arrestert, har Maxwell holdt seg i skjul og kommuniserte med påtalemyndigheten gjennom sin advokat.

Vennskapet mellom Epstein og sosietetskvinnen Maxwell skal ha startet på 1990-tallet. De to skal også ha vært ekskjærester uten at forholdet noen gang er blitt bekreftet. De har også drevet forretninger sammen. Maxwell er datter av den britiske mediemogulen Robert Maxwell

Les også: - Jente (15) forsøkte å svømme fra «sex-øya» til Jeffrey Epstein

Mye omtale

Saken rundt Jeffrey Epstein har fått massiv interesse etter at han ble pågrepet for omtrent for ett år siden. Blant annet har det blitt laget en egen Netflix-serie: «Jeffrey Epstein: Filthy Rich».

Der forteller flere mennesker om hvordan den nå avdøde milliardæren brukte makt og rikdom til å begå forbrytelsene sine.

Etter få dager tilgjengelig på strømmetjenesten, ligger dokumentarserien i fire deler nå på fjerdeplass over mest sette i Norge.

Grove historier - vanskelig å snakke om

I flere år sto kvinner frem og fortalte om upassende oppførsel fra Epstein.

Epstein er ikke i live til å fortelle sin side av historien eller til å forsvare seg, men allerede året før milliardæren ble arrestert uttalte den pensjonerte politisjefen i Palm Beach, Michael Reiter, at det aldri har vært en «hun sa/han sa»-sak.

– Det var rundt 50 kvinner og én mann, og alle kvinnene ga den samme historien, sa han til Miami Herald i 2018.

Les også: Kronprins Haakon om Mette-Marits Epstein-møter: – Hun beklager og er lei seg

Regissør Lisa Bryant har uttalt til The Guardian at det var vanskelig å få kvinnene til å dele opplevelsene sine offentlig.

– Noen ville ikke snakke i det hele tatt, noen numre var feil, og noen hadde allerede bestemt seg for at de aldri ville snakke om det - av ulike årsaker. Enkelte hadde ikke engang fortalt foreldrene sine om det, uttalte hun, og la til at en gjenganger er at mange av ofrene hadde gått videre i livet.

Dette fordi Epstein tilsynelatende alltid slapp unna.

Derfor var det viktig for produksjonen at historien ble fortalt fra kvinnenes synspunkt.

– Vi ville at denne historien skulle bli fortalt gjennom deres (kvinnenes, journ. anm.) øyne, sa regissøren.