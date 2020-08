Jeg kjenner at irritasjonen angående min tittel og min jobb som sykepleier virkelig har toppet seg, og det er så absolutt på tide med en oppklaring.

Jeg er så lei av å høre ordet dugnad, og jeg kjenner at irritasjonen angående min tittel og min jobb som sykepleier virkelig har toppet seg, og det er så absolutt på tide med en oppklaring. Det er på tide å stå imot systemet, det er på tide å sette krav, og det er definitivt på tide å være ulydig!

Betydningen av ordet «dugnad» er følgende:

«Dugnad er frivillig, ubetalt arbeid som blir gjort i ein fellesskap». (Hentet fra snl.no for de som lurer).

- Vi gjør jobben vår

Nei, vi jobber ikke dugnad! Vi gjør jobben vår, det vi er trent til, det vi er opplært til, og definitivt det vi kan! Vi har en bachelor!

Etter flere år i yrket, spesielt på sykehus, har jeg blitt kjent med så mange flotte, stolte og fantastisk dyktige kollegaer, og jeg er så imponert over alle disse menneskene.

De står på hver eneste dag, hver time, hvert minutt og hvert sekund - for deg og dine.

At noen i det hele tatt våger å kalle vår innsats for en dugnad, er så utrolig krenkende.

Jeg vil påstå at sykepleiere er de mest dedikerte og skolerte menneskene vi har. Gjennom pandemien, har det virkelig blitt belyst. Men hva får vi igjen?

Klapp, varme ord og ikke mer i lønn

Vi får klapp, et par varme ord, og beskjed om å ikke kreve lønn i en tid hvor andre har det vanskelig. Det er ikke til å stikke under stol at det definitivt er denne tiden vi virkelig skulle ha krevd lønn.

Men vi gjør det ikke, av hensyn til alle andre. Godt jobba, tenker du? Naivt, tenker jeg! Men det er en annen diskusjon.

Og satt på spissen - hva gjør du? Fester, reiser til Spania, klynger deg sammen med alle andre, gir rett og slett blanke av ren og skjær egoisme? På tide å ta seg sammen!

Etterslep og underbemanning

Sykehuset i Vestfold har visstnok et etterslep på 11.000 behandlinger, og «selveste» fagdirektøren klarer å uttale seg på følgende måte i media når det kommer til å ta igjen det tapte: «Det handler om hvor vidt de ansatte orker ytterligere dugnad i høst».

Det er skammelig at vår egen ledelse går med en slik holdning til sine ansatte som jobber på spreng - døgnet rundt. Skammelig!

Det er en kjent sak at helsevesenet drifter med underbemanning. Det har de gjort i alle år. Samtlige som jobber innenfor helse er slitne fra før, men de gjør jobben sin, fordi jobben i seg selv er fantastisk.

Nå kreves det ikke lenger at vi bare gjør jobben vår. Nå kreves det at vi gjør jobben vår, trår til i pandemien, vi skal være beredt på endrete arbeidstider og turnus, vi har flere restriksjoner enn folk flest - og i tillegg skal vi nå også dra inn alt det tapte. Det finnes virkelig ingen grenser for hva som forventes av oss.

Krenkende

Men det verste, helt ærlig, er at arbeidet vi som profesjonelle utfører, blir kalt for dugnad! Det er krenkende, og det er et ord jeg vil ha meg frabedt at blir satt i sammenheng med mitt yrke og min tittel.

Til slutt, til alle dere som lot dere lure av nyhetene om at sykepleiere fikk kompensasjon for arbeidet i pandemien.

Nei, vi fikk ingen kompensasjon. Flere ble tvunget inn i hardere turnus, lengere vakter, jobb annenhver helg, folk ble flyttet rundt på avdelinger uten at de hadde noe de skulle ha sagt selv.

Nødturnus

Avtaler har blitt misbrukt, fordi helsevesenet ikke drifter med forsvarlig bemanning fra før. Nødturnus skulle iverksettes hvis det ble et høyt trykk med koronapasienter. Nødturnus ble for flere iverksatt uten at det var en eneste koronapasient som var innlagt.

Bakgrunnen for iverksettelse av nødturnusen var at det var problemer med å få dekket opp sommeren. Istedenfor å kompensere for god innsats og motivere til å ta flere vakter gjennom sommeren, ble det heller iverksatt en jernhånd.

Lite til overs for sykepleier-teoretikerne

Så den kompensasjonen media prøvde å fremstille, var/er ikke-eksisterende. Vi har ikke fått kompensasjon, vi har fått krenkelse, vi har blitt utnytta, og for mange føles det som å bare være en brikke i et spill.

Med andre ord - maktmisbruk og tvang er alt vi har fått for innsatsen vår.

Jeg har i grunn lite til overs for alle disse sykepleier-teoretikerne, men for en gangs skyld har en av de sagt noe fornuftig. Det er Kari Martinsen, og hun ønsket seg ulydige sykepleiere.

Jeg kunne ikke vært mer enig!