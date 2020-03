Jeg fant en alvorlig myte om coronaviruset (og Trump)

Verden står overfor en potensiell virus-pandemi; 3000 mennesker er døde og titusener er smittet. Er det virkelig nå man skal spre løgn som bidrar til at flere tror at viruset er en bløff?

Hvis USAs president hadde gått ut og sagt at det nye coronaviruset er en bløff, hadde det fått alvorlige konsekvenser. Millioner av amerikanere, og andre rundt om i verden, ville da potensielt tatt situasjonen mindre alvorlig, som i ytterste konsekvens hadde ført til flere dødsfall.

Hvorvidt USAs president faktisk gjorde dette er egentlig likegyldig så lenge mange nok tror at det har skjedd og sprer det videre slik at stadig flere tror det.

Dersom man var opptatt av å bidra til at færrest mulig dør av coronaviruset, så hadde man latt være å viderefortelle at USAs president har kalt viruset en bløff - selv om han har sagt det.

Hvis man derimot er mer opptatt av å hate USAs president enn hva slags konsekvenser det kan føre til, så hadde man videreformidlet at USAs president har kalt viruset en bløff - selv om han ikke har sagt det.

Dagbladet-veteran og redaktør av Filter Nyheter, Harald Klungtveit, spurte her om dagen etter tips på falske nyheter eller alvorlige myter om coronaviruset.

Ikke engang et halvt døgn senere retweeter Klungtveit en tweet fra Obamas første direktør for taleskriving der det hevdes at Trump kalte coronaviruset for en bløff ved et valgkamptreff dagen før.

Samme påstand spredte presidentkandidat Michael Bloomberg.

Washington Post-veteranen Dana Milbank har fått nesten 30.000 retweets for å hevde det samme.

Tidligere visepresident og presidentkandidat Joe Biden lot seg rive med og gjentok påstanden overfor en TV-journalist og spurte med alvorlige mine «Hva er det som feiler denne mannen?»

TV 2s USA-korrespondent Fredrik Græsvik ville også være med på leken.

Når så mange profilerte personer, til og med ledende politikere og pressefolk, formidler samme påstand, så vil de fleste anta at den er sann - spesielt når det handler om et så alvorlig tema, og om en president som sier så mye rart som Trump gjør.

Men hva om det ikke er sant?

For nok en gang, så er det ikke det.

En bløff om en bløff beviser at de bløffer

Trump sa nemlig dette til en forsamling i Sør-Carolina:

Now the Democrats are politicizing the coronavirus, you know that right? Coronavirus, they’re politicizing it. We did one of the great jobs. You say, “How’s President Trump doing?” They go, “Oh, not good, not good.” They have no clue. They don’t have any clue. They can’t even count their votes in Iowa. They can’t even count. No, they can’t. They can’t count their votes. One of my people came up to me and said, “Mr. President, they tried to beat you on Russia, Russia, Russia.” That didn’t work out too well. They couldn’t do it. They tried the impeachment hoax. That was not a perfect conversation. They tried anything. They tried it over and over. They’d been doing it since you got in. It’s all turning. They lost. It’s all turning. Think of it. Think of it. And this is their new hoax.

«Now the Democrats are politicizing the coronavirus […] this is their new hoax.»

Det er komplett umulig å se hele denne talen, og alt annet Trump har skrevet og sagt om coronaviruset, og mene med fullt alvor at han har kalt viruset en bløff. Alle som forstår engelsk klarer å skjønne, om de vil, at han sier at Demokratenes forsøk på kritikk av Trumps håndtering av viruset, er en bløff.

Med mindre det eneste de bryr seg om - det eneste - er å hate Trump.

Det ironiske er at denne myten som nå spres om at Trump har kalt viruset en bløff, bekrefter akkurat det Trump kalte en bløff, nemlig at hans kritikere forsøker å bløffe om ham og hans innsats rundt viruset.

Da har jeg veldig lyst til å spørre Klungtveit, Græsvik og alle andre som sprer myter som dette fordi de ikke gidder å sjekke om påstander mot Trump stemmer:

Betyr Trump-motviljen så mye for dere at dere er villige til å bidra til at flere mennesker dør?

Når følgerne, lytterne og seerne deres tror - på grunn av dere - at USAs president har kalt coronaviruset en bløff, så kommer en del av disse til å viderefortelle dette til andre, og en del av de som hører dette kommer til å tro at det da ligger noe i det - at viruset kan være en bløff.

Jeg regner med at det er derfor Klungtveit spør om eksempler på myter om coronaviruset, fordi han ønsker å motarbeide at slike myter får feste seg, og at de bidrar til å forverre situasjonen ved at folk ikke tar viruset alvorlig.

Det eneste som skulle til før han gav opp den edle oppgaven og gjorde det stikk motsatte var altså hans eget hat for president Trump.

Klungtveit, jeg har funnet et eksempel på en alvorlig myte om coronaviruset - du finner det på din egen twitterkonto.

