Jeg håper identitetspolitikken Sjaman Durek fører aldri skal få fotfeste i Norge

Sjaman Dureks anklager om rasisme er et godt eksempel på amerikansk identitetspolitikk, og en uærlig måte å stoppe den offentlige samtalen på. Jeg håper at den type identitetspolitikk aldri skal få fotfeste i Norge.

Durek Verrett sa nylig i et intervju med det irske nettsteder Xposé at kvinner får visse avtrykk på innsiden av vagina dersom de har for mange sexpartnere. Det må de få renset ut, og han tilbyr øvelser for det.

Uttalelsen ble plukket opp av norsk presse. Det var flere som reagerte på påstanden, som både sexolog Espen Esther Pirelli Benestad og kjendislege Wasim Zahid for øvrig slaktet.

Middelaldersk kvinnesyn

Kardiologen Zahid avviste utsagnet og karakteriserte det som et tegn på et middelaldersk kvinnesyn.

Natt til torsdag slo sjamanen tilbake mot kritikken av ham. I en videooverføring på Instagram, hudflettet han norsk presse og anklagde både pressen og legen Zahid for rasisme. Han mener kritikken mot ham skyldes at han er mørkhudet, og at han er kjæreste med prinsessen.

Sjamanen hevder at uttalelsen hans er tatt ut av kontekst og at han snakker om et «åndelig» arr som kvinner kan få etter å ha hatt mange sexpartnere. Kvinner tar inn alt, uttaler han, og hevder at han har hjulpet både omskårne og misbrukte kvinner med denne typen arr.

Useriøs tilnærming

Det ser ut til at sjamanen er ute av stand til å ta inn over seg den kritikken som kommer mot ham fra ulike medisinske og vitenskapelige ståsted. For min del må han gjerne si at han snakker om åndelighet, det har jeg respekt for, men når han avfeier kritiske argumenter og kaller dem rasistiske og preget av sjalusi, da blir det hele bare useriøst.

Legen Wasim Zahid har selv pakistanske foreldre og er mørk i huden, men det har jo egentlig ingen betydning. I den offentlige samtalen, og i et mangfoldig samfunn som Norge, snakker vi om mange temaer og saker.

Det er usaklig å angripe kritiske røster med grunnløse rasismeanklager, i stedet for å diskutere selve saken.

Samtaler som rives i stykker

Sjaman Durek kommer fra USA, et land der identitetspolitikk er framtredende og som river offentlige samtaler i stykker.

Ut fra en utpreget identitetspolitisk båstenkning, får du med andre ord ikke framstå som et enkeltindivid med egne meninger.

Standpunktet ditt og argumentene dine, blir av meningsmotstandere, redusert til din hudfarge, din religion, din etnisitet og ditt politisk ståsted og med det; ugyldiggjort.

- Som kvinne har jeg lenge reagert på uttalelser fra sjamanen. Dette til tross for at jeg synes kjærligheten mellom prinsesse Martha Louis og sjamanen er vakker, og at jeg kan glede meg på deres vegne, skriver Mina Bai. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Under identitetspolitiske faner forsvinner saklighet og ekspertise rett ut av vinduet, og alt du står igjen med, er en karikert og fordreid versjon av deg selv. Du blir omgjort og redusert til en stereotyp.

Som kvinne har jeg lenge reagert på uttalelser fra sjamanen. Dette til tross for at jeg synes kjærligheten mellom prinsesse Martha Louis og sjamanen er vakker, og at jeg kan glede meg på deres vegne.

Gjenkjennelige uttalelser

Med den bakgrunnen jeg har fra Iran, og det jeg har sett av religiøs fanatisme der, er uttalelsene fra sjamanen ganske gjenkjennelige.

Grunnleggende sett er det mye av det samme religiøse fanatikere kommer med om kvinner, deres utallige sexpartnere, rensing, skam og åndelige arr.

Og det samme gjelder beskyldninger og stemplinger av kvinner for å være uordentlige og utsvevende.

I motsetning til menn, framstilles kvinner som skjøre vesener som trenger beskyttelse og helbredelser av sjamaner og religiøse autoriteter. Med andre ord, bak mottoet om å ville beskytte og hjelpe kvinner, ligger et kvinnenedsettende syn på sex og kvinnelig seksualitet.

Hvorfor hører jeg for eksempel ikke noe om arr på peniser hos menn som har hatt for mange sexpartnere?

Misbruk og sex

Videre synes jeg at sjamanen blander sammen fysisk og psykisk misbruk med vanlig sex.

Kvinner kan bli misbrukt både fysisk og psykisk, det kan også menn bli. Det fysiske kan kanskje behandles, avhengig av hva slags skade det er snakk om.

Det psykiske er noe ofrene ofte sliter lenge med. Kanskje til de får samtaleterapi og andre former for psykisk behandling. Noen ganger kan dessverre disse symptomene aldri bli borte, selv etter langvarig psykoterapi.

Noen forblir traumatiserte nesten hele livet.

Arr på sjelen - ikke i vagina

Det er med andre ord ikke arr kvinner får i vaginaen.

Arr som en sjaman kan helbrede, eller sår som bønn kan få til å fordufte. Tilbud om bønn og åndelig fjerning av arr åpner døra for en verden av grenseløs overtro. Når man først åpner den døra, blir til slutt alt lov under den himmelen.

Her blir faren for misbruk stor.

Åndelighet er viktig. Men jeg håper at sjamanen kan lære seg å ta selvkritikk, eller i hvert fall er villig til å delta i diskusjoner med saklige argumenter fremfor stempling.