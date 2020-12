President Donald Trump står hardnakket på at han vant både Georgia og presidentvalget.

NEW YORK (Nettavisen): - Jeg kan ikke akseptere det når de stjeler, voldtar og raner, uttalte president Donald Trump da han natt til søndag holdt et folkemøte i Georgia.

Samtidig benyttet Trump anledningen til nok engang å angripe media. Se video øverst i saken som Trump har lagt ut på Twitter.

Les også: Fillerister Trump-sekretær: - Hva er dette, åttende klasse?

Avgjørende valg i Senatet

Trump var lørdag kveld amerikansk tid i Valdosta i Georgia for støtte de to republikanske senatorene Kelly Loeffler og David Perdu som må gjennom en ny valgrunde i januar.

Utfallet i dette omvalget, som holdes 5. januar, blir avgjørende for om Republikanerne eller Demokratene får kontroll over Senatet. Demokratene må vinne begge plassene for å ta kontroll over Senatet.

Les også: Sykepleier kommer med sjokkerende opplysninger om koronapasientenes siste tanker og ord før de dør

Valget i Georgia avgjør hvem som får flertall i Senatet i minst to år framover, noe som er svært viktig for påtroppende president Joe Biden.

Om demokratene vinner begge setene, blir det 50–50 i Senatet, og påtroppende visepresident Kamala Harris' stemme avgjør ved stemmelikhet.

Les mer Trump kommer med avsløring i en slettet video på Facebook

- Demokratene planlegger å jukse

Under folkemøtet gjentok Trump at han hadde vunnet presidentvalget og at det hadde pågått omfattende valgjuks,

Trump mener også det vil bli valgjuks ved det kommende valget i Georgia.

- Demokratene planlegger å jukse, vi kan ikke la dem gjøre det igjen, sa Trump.

USAs justisdepartement har ikke avdekket bevis for omfattende valgfusk som ville ha endret utfallet av presidentvalget. Det bekreftet justisminister William Barr i et intervju med nyhetsbyrået AP tidligere denne uken.

Les mer: USAs justisminister: Ingen bevis for omfattende valgfusk

Trump skrøt også på lørdag av at han fikk fikk 74 millioner stemmer ved presidentvalget, og at det var utenkelig at Biden vant valget med over 80 millioner stemmer.

Biden mottok rekordmange stemmer i presidentvalget med sine 81 millioner stemmer mot Trumps 74 millioner. Biden sikret seg dermed 306 valgmenn, mens Trump fikk 232.

- Om jeg hadde tapt valget, hadde tapt med verdighet. Jeg hadde dratt til Florida og slappet av. Men jeg kan ikke akseptere når de stjeler, voldtar og raner, sa Trump.

- De vil også ta fra dere julefeiringen, sa Trump også om Demokratene.

De siste dagene har Trump fått masse medieoppmerksomhet for julefestene han holder i Det hvite hus.

Les mer: Fillerister Trump-sekretær: - Hva er dette, åttende klasse?

Trump: - Har aldri jobbet hardere

Presidenten skrøt også over hvor hardt han hadde jobbet i det siste.

- Jeg har trolig jobbet hardere de tre siste ukene enn noen gang tidligere i mitt liv, sa Trump, som flere ganger under folkemøtet ble møtt med tilropet «Stop the steal» .

Trump ble også møtt med rop som «Fight for Trump».

- Takk, vi skal ikke gi opp. Demokratene brukte pandemien og de falske poststemmene til å sabotere landet. Vi er alle lei av løgnene. Dere vil ikke tro hvor mange døde og ulovlige innvandrere som stemte, sa Trump blant annet.

President Donald Trump startet valgmøtet i Georgia til støtte for to republikanske senatorer med å gjenta påstanden om at han vant delstaten i presidentvalget.

Det endelige resultatet viser at påtroppende president Joe Biden vant delstaten med om lag 12.500 stemmer av i alt 5 millioner avlagte stemmer.

– Vi vant i Georgia, bare så du vet det, sa Trump til folkemengden som hadde samlet seg for å se Trumps første valgkamparrangement etter presidentvalget 3. november.

Kun 27 republikanske kongressmedlemmer erkjenner Bidens valgseier

En måned etter at det ble klart at demokraten Joe Biden blir USAs neste president, erkjenner bare 27 republikanske folkevalgte i Kongressen Bidens seier.

Biden fikk over sju millioner flere stemmer enn sittende president Donald Trump, og Biden har et klart flertall av valgmannsstemmene som kreves for å vinne presidentvalget.

Likevel regner to republikanere i Kongressen Trump som vinner, mens 27 erkjenner at Biden vant, viser en undersøkelse avisen Washington Post har utført.

Trump vil ha navneliste

– 25, wow! Jeg er overrasket over at det var så mange. Vi har knapt begynt kampen. Vennligst send meg en liste med navnet på de «25 RINOS». Jeg leser falske Washington Post så lite som mulig! skriver president på Twitter.

RINO er et nedsettende begrep som brukes om republikanere som ikke anses som tilstrekkelig konservative.

Tallet var først 25, men steg til 27 lørdag.

I alt 220 republikanere i Representantenes hus og Senatet, om lag 88 prosent av alle republikanske politikere i Kongressen, nektet i samme undersøkelse å ta stilling til spørsmålet om hvem som vant.

Washington Post har spurt alle 249 republikanerne i Kongressen om hvem som vant valget, om de støtter Trumps påstander om han vant valget, og om de kommer til å godkjenne resultatet av valgmannsstemmene.

Nye smitterekorder daglig i USA

Koronaviruset fortsetter å spre seg ukontrollert i USA. For tredje dag på rad registrerer USA det høyeste daglige smittetall så langt under koronapandemien med nærmere 230.000 smittetilfeller, ifølge Johns Hopkins.

Universitetets oversikt fra klokken 2.30 natt til søndag viser at det også ble registrert 2.527 nye koronarelaterte dødsfall det siste døgnet. Også det er det høyeste som er registrert.

USA er landet med flest smittetilfeller og dødsfall i verden og har opplevd en kraftig økning i smittetall og sykehusinnleggelser.

Oversikten til Worldometers , som regner døgnet fra klokken 1 norsk tid, viser at det ble registrert 237.328 smittetilfeller de siste 24 timene i USA. I alt 2.743 døde av eller med covid-19 siste døgn, ifølge den opptellingen.

Til sammen er 14,3 millioner mennesker smittet i USA i løpet av pandemien, og over 279.000 mennesker har dødd av viruset.

Reklame Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot