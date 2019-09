Med negative Gahr Støre og kranglelystne Tajik ved roret ber Ap om færre velgere.

Av Bjørn Gunnerød

Det er ufattelig at ikke Arbeiderpartiet for lengst har innsett at nå må partiet rykkes opp med roten og bygges opp på nytt fra bunnen av.

Det nytter ikke å reise land og strand rundt og dosere om hvor elendig alt er i Norge.

Tross alt så har vi det bra, og kan prise oss lykkelige over å bo i et av verdens beste land.

Jeg savner optimisme og glede i dagens utgave av Arbeiderpartiet.