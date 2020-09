Jeg søker med dette jobb som kommunikasjonsrådgiver i Hurtigruten!

Mens jeg så Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam «forklare» den knusende granskningsrapporten om Hurtigruten i Dagsnytt Atten, gikk det opp for meg: Også jeg kan bli kommunikasjonsrådgiver i Hurtigruten!

Av Snorre Valen, politisk redaktør i Nidaros

Dette er en kommentar som først ble publisert i Nidaros. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Skjeldams metode er nemlig like enkel som den er genial: Svar det samme, helt uansett hva som skjer rundt deg, og hva du blir spurt om! Min søknadstekst er vedlagt, jeg er helt sikker på at den vil passe som hånd i hanske med Hurtigrutens omdømmearbeid, uansett om det er sosial dumping eller slurv med smittevern som brenner på dass:

Som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder. Unnskyld, kan du gjenta spørsmålet?

Som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder, som jeg sier, vi må jobbe mer målrettet på en rekke områder. Unnskyld, kan du gjenta spørsmålet?

Om du tenker at jeg overdriver nå, er det bare å anbefale kveldens radiosending. Slik repetitiv og endeløs gjentakelse av en setning, helt frikoblet fra både stemningen i utspørringen og spørsmålenes faktiske innhold, har blitt en fast ingrediens i all såkalt krisehåndtering. En gang i tiden lot vi oss fjetre av det. Nå er det bare støy, i ordets rette betydning, et røykteppe konserndirektører og mektige politikere benytter seg av for å slippe å forholde seg til virkeligheten i en alvorlig sak.

Problemet - i tillegg til den grove svikten i Hurtigrutens koronahåndtering - er at Daniel Skjeldams offentlige opptredener bare understreker hvor alvorlig krisa er for Hurtigruten. Hvorfor tror Hurtigruten at det inngir tillit å besvare offentligheten med trass? Er meningen at vi skal få større forståelse for at Hurtigrutens risikostyring har vært for dårlig, at de har sløvet med karantenereglene og at mistenkt smitte ikke ble fulgt opp, ved at direktøren nekter å lette på sløret om Hurtigrutens interne ukultur, men heller later som om han ikke forstår hva han blir spurt om?

Som Skjeldam selv sier, må Hurtigruten sikkert jobbe mer målrettet på en rekke områder jobbe mer målrettet på en rekke områder jobbe mer målrettet på en rekke områder jobbe mer målrettet på en rekke områder jobbe mer målrettet på en rekke områder jobbe mer målrettet på en rekke områder - men de kan begynne med å møte folk i øyehøyde, erkjenne ekte problemer, og svare så folk forstår.