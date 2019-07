Jeg støtter protesten mot dagens strenge alkohollov

Det er positivt at bryggeriet 7 Fjell klarer å rette oppmerksomheten mot alkoholloven.

Silje Hjemdal er forbrukerpolitisk talskvinne i Frp.

Bergensbryggeriet 7 Fjell protesterer mot den utdaterte ogrigide alkoholloven ved å bruke en såkalt nøytral emballasje på sin nyeStortings-IPA, ved navn «Overformynderi». Det er positivt at bryggeriet klarer å rette oppmerksomheten mot alkoholloven. Kanskje det kan få flere til å åpne opp øynene for det Fremskrittspartiet alltid har ment: Alkoholloven trenger en oppmykning.

FrP ønsker minst mulig statlige påbud, slik at vi kan gjøre hverdagen enklere for folk flest. Dette innebærer også å gjøre livet enklere for bryggere. De siste årene har det vært en formidabel økning av lokale ølbryggerier rundt om i landet, og til stadighet dukker det opp nye «hippe» ølbarer som er lidenskapelige kjennere av de mange forskjellige øltypene, med utallige variasjoner.

Dessverre kveles denne lidenskapen av et rigid regelverk. Når engasjerte ølbryggere ønsker å legge ut bilder på sosiale medier hvor de skryter av den nye ølsorten de har brygget, stanses de av lovverket. Det regnes som reklame(!). Norske ølbryggere, og andre norske alkoholprodusenter, bremses dermed i sitt arbeid for å gjøre suksess i eget hjemland. Jeg mener man heller bør heie på norsk gründerskap og stanse moraliseringen.

Derfor støtter jeg 7 Fjells protest mot dagens alkohollov og håper flere innser at dagens norske bryggerier arbeider i motstrøm. Selv om 7 Fjell har laget sin protestøl med nøytral emballasje som en protest, er det faktisk et seriøst forslag fra Edru Livsstil, som jeg argumenterte sterkt mot tidligere i juli. Dette handler om friheten til å ta egne valg, i tillegg til at det er unødvendig pengebruk som uansett vil ha liten effekt. Men, kanskje viktigst av alt, hva blir det neste?

For hvorfor stoppe med militærgrønne snus- og ølbokser? Hva med nøytral emballasje på sukkerholdig brus, smågodt, rødt kjøtt og så videre? Politikk handler om hvilken vei samfunnet skal gå, og FrP er og vil alltid være, en forkjemper for et friere samfunn uten overformynderi. Fremskrittspartiet står derfor for en normalisering av alkoholpolitikken.

Som stolt bondeættling fra siderdistriktet Hordaland vet jeg hvor mye regjeringens åpning for gårdsutsalg betyr for hardtarbeidende bønder. Det snakkes nå om at Hardanger skal bli Norges svar på Champagne. Denne oppmykningen hadde aldri skjedd uten FrP i regjering. Men vi ønsker selvsagt å få til enda mer, men da trenger vi at folk faktisk er klar over hvor problematiserende dagens alkohollov er.

Norge er et land med svært strenge alkoholregler. Vi har bevilgningssystemet, vinmonopolordningen, reklameforbudet, aldersgrenser og avgifter. Fremskrittspartiets alkoholpolitikk gjør Norge mer normalt sammenlignet med våre naboland og andre land vi besøker. Nå håper jeg 7 Fjells protest vil få flere til å være enige med FrP i alkoholpolitikken, slik at vi kan gjøre norsk alkoholpolitikk enda litt mer normal.