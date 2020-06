Jeg vil ikke oppdateres!

Tenk om noen for femti år siden hadde trengt seg inn i huset vårt mot vår vilje og sagt: Heisann, nå er det på tide å bygge om skrivemaskinen!

For noen uker siden fikk jeg plutselig beskjed på PC-en om at det var på tide å oppdatere skriveprogrammet mitt.

Som de fleste andre får jeg stadig slike beskjeder, på PC-en, mobilen, smartklokka, TV-en, musikkanlegget og andre duppeditter. Ja, selv på bilen får jeg av og til påminnelser om at det programmet jeg anvender er utdatert og trenger å byttes ut med en ny og bedre versjon.

Ubehaget som ikke helt glemmes

Min første respons på dette likner det mange gjør når de får en nøytral konvolutt med vindu i postkassa: de lar konvolutten forbli uåpnet, enten i postkassa, på bordet i gangen eller et annet sted, som er såpass synlig at konvolutten med det ubehagelige innholdet ikke helt glemmes, men heller ikke er så iøynefallende at de hele tiden blir påminnet om den.

For jeg vet at det kommer flere påminnelser, og de kommer tettere og med et stadig mer ubehagelig innhold om alt jeg har i vente dersom jeg ikke gjør det jeg får beskjed om: skriveprogrammet vil slutte å virke. TV-apparatet vil få færre og færre kanaler inntil det en vakker dag går i svart. Mange av funksjonene på mobilen vil opphøre. Musikkanlegget blir taust, og bilen vil ikke starte.

Frustrerende frist

Og jo nærmere fristen jeg kommer, jo mer frustrert blir jeg. For jeg kjøpte verken PC-en eller de andre elektroniske hjelpemidlene med nye programmer, jeg kjøpte dem med de gamle.

De som var nye den gangen. Det var de funksjonene jeg ville ha, og som jeg til nå har greid meg utmerket godt med. Og kjenner jeg meg selv rett, har jeg bare brukt en brøkdel av alle de andre mulighetene dette programmet har.

Kort sagt, jeg vil ikke ha noe nytt program!

Inntrengende endring

Og så måtte vi bytte om på hyller, skuffer, mapper, sorteringssystemer og skrivesaker. Hele skrivebordet vårt måtte omorganiseres, og alt måtte vi gjøre selv. Det vil koste oss masse tid og ergrelser, men om vi prøvde å skulke unna, ja, så ville nok inntrengeren sørge for at vi ikke fikk skrevet noe mer.

Vi ville godkjent det? Selvfølgelig ikke. For den gangen var tingene ferdige en gang for alltid når vi tok dem med oss fra butikken. Vi slapp å oppjustere, oppdatere, bygge ut, installere og avinstallere tingene våre. Vi hadde dem til de gikk i stykker, eller til det kom nye og mer moderne ting.

Joda, det var nok noen som prøvde å forbedre tingene også den gang. De skrudde fra hverandre radioer, borret opp sylinderne på gamle biler og gikk løs på stereoanlegget med loddebolt og skrujern.

Rotløs ungdom for Norge Rundt

Men da dreide det seg som regel om rotløs ungdom som gjorde det mot både foreldrenes, politiets og brannvesenets vilje, eller lokale Reodor Felgen-typer som i dag ville ha blitt et innslag i Norge Rundt.

Men i dag kjøper vi ikke ting lenger, vi kjøper muligheter, gjerne i form av apper, som vi selv må skru sammen elektronisk. Og det er så enkelt at selv en femtenåring som behersker engelsk computerspråk og har sju års dataspillkompetanse, kan få det til.

Det er bare å fylle ut en bestilling på et amerikanske nettsted, opprette en konto, godta bruksvilkår med liten skrift og to og tjue juridiske paragrafer på atten sider, oppgi kortnummer, finne og huske et passord, installere ny programvare, avinstallere den gamle og følge med på appens hjemmeside.

Ja, og selvfølgelig hele tiden passe på å installere nye oppdateringer av appen.

Generaldirektøren i Huffamei

For appene har egne apper, må vite, og den dagen er nok ikke langt unna før de kan forbindes med hverandre i et dynamisk og grenseløst nettverk der alt henger sammen med alt. Og den eneste som har den fulle og hele oversikten er presidenten i Kina, som sikkert også er den egentlige generaldirektøren i Huffamei. Så har du noe du lurer på, er det bare kontakte ham.

Men hvordan skulle jeg få til det, jeg som ikke en gang greier å få noe fornuftig svar fra strømmetjenesten Tidal, selv når jeg kan dokumentere at jeg har betalt for en vare som jeg ikke får tilgang til?

Er ikke det litt rart, forresten, siden de kontakter meg per SMS midt på natten en gang i måneden for å fortelle meg at de har trukket kontoen min? Ja, ja, de har nok mye å gjøre før sommeren.

Finnes det levende Tidal-mennesker?

Hvis Tidal i det hele tatt eksisterer.

Jeg har nemlig vurdert å banke på kontordøren deres i håp om å få snakke med et levende menneske. Men jeg finner ikke Tidalen på kartet, og når jeg forsøker å forstå det svaret jeg har fått fra dem, er jeg nesten sikker på at Tidal bare finnes i en virtuell virkelighet, der en robot tar hånd om alt. Bortsett fra fortjenesten naturligvis.

Dette er noen av grunnene til at jeg vegrer meg for å oppdatere skriveprogrammet.

Kanskje jeg denne gangen rett og slett bare lar det stå til, så får jeg heller gå over til penn og papir.

Steile stabukker og seil

Ifølge min morfar hadde min tippoldefar, som var skipper og partsreder. ingen tro på dampmaskiner ombord i båter. Det var et motelune, mente han, og altfor komplisert til at det hadde noen fremtid. Derfor holdt han fast ved seil hele sitt liv. Jeg liker slike stabukker.

Tenk om alle de som lager programvareoppdateringer (er det ikke det det heter?) hadde visst hvor mange slike stabukker det var av oss. Da hadde både de og Tidal kanskje laget ting som bare var én ting, og ikke tusen andre som hele tiden måtte oppdateres.

Kanskje de til og med hadde fått det til å lønne seg?