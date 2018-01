Jemtland-saken: – Funnet er gjort utendørs

Politiet forteller at funnene som ble gjort i Jemtland-saken er gjort utendørs.

Politiet holder på opplysninger om drapet på Janne Jemtland, men sier et funn på familiens eiendom i Brumunddal var avgjørende for pågripelse av ektemannen.

Hedmarken tingrett fengslet mandag Janne Jemtlands ektemann (46) i fire uker. Samtidig etterlyser politiet vitner som kan sett noe mistenkelig ved Eid bro i Våler.

Spørsmålet om varetekt ble avgjort ved såkalt kontorforretning i Hedmarken tingrett mandag.

Janne Jemtlands ektemann nekter straffskyld etter siktelsen om drap, men samarbeider nå med etterforskerne. Hver dag siden pågripelsen fredag kveld har den siktede 46-åringen vært i avhør med eksperter fra Kripos.

Ektemannen hadde på forhånd likevel akseptert politiets krav om fengsling i fire uker med brev- og besøksforbud, og med fullstendig isolasjon de to første ukene. Han er også underlagt medieforbud.

Personell fra Midt-Hedmark brann og redning frakter en død person fra Glomma.

– Retten deler politiets syn på mistankegrunnlaget om at det er skjellig grunn til å mistenke Janne Jemtlands ektefelle for drapet på henne, sa politiadvokat André Lillehovde van der Eynden under et pressemøte mandag ettermiddag.

Videre har politiet bedt om at 46-åringen fengsles fordi de frykter det er fare for bevisforspillelse.

Hemmelig etterforskning

Politiadvokaten nærmest beklager at politiet fortsatt må holde kortene tett til brystet for å verne om etterforskningen.

– Sentrale vitner er ikke avhørt og kan bli påvirket av det som står i mediene, sier han.

Han bekrefter imidlertid at det var ett spesielt funn utendørs på eiendommen til Janne Jemtland og ektemannen som utløste politiets mistanke og den senere siktelsen om drap.

– Det er ikke et funn innendørs på eiendommen som førte til mistanken mot Jannes mann, men et funn utendørs. Hva det er som er funnet, kommer vi ikke til å kommentere ennå, sier van der Eynden.

Gode grunner

Politiet venter fremdeles på obduksjonsrapporten og har ikke fått bekreftet at kvinnen som ble funnet død Eid bro over Glomma i Våler lørdag, er den savnede Janne Jemtland.

DREPT: Janne Jemtland (36).

– Vi har ikke fått en endelig bekreftelse på identitet på denne personen, men vi har gode grunner til å si at det er Janne Jemtland som er funnet, sier van der Eynden.

Politiet venter på den foreløpige rapporten av obduksjonen fra Folkehelseinstituttet. Rapporten kommer tidligst sent mandag kveld, skriver politiet i en pressemelding mandag.

