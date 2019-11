Jens Stoltenberg skryter av Donald Trump på Twitter

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har lagt ut bilde av seg selv sammen med president Donald Trump i Det hvite hus Washington.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): Stoltenberg er torsdag på besøk hos president Donald Trump i Det hvite hus Washington, og ved 21.30 tiden norsk tid la Stoltenberg ut et bilde av seg selv sammen med presidenten på Twitter.

- Viktige samtaler med Donald Trump for å forberede møtet med NATO-lederne i desember. Presidentens beskjed om utgifter til forsvaret har hatt en skikkelig innvirkning, med over 100 milliarder dollar som har kommet til fra Europa og Canada. Dette gjør NATO sterkere, skriver Stoltenberg på Twitter.

- Stoltenberg forstår hvordan Trump fungerer

En av de som kommenterer Stoltenbergs skryt av Donald Trump, er Lucy Fisher, som er redaktør for forsvarssaker i avisen The Times. Hun skriver følgende på Twitter.

- Man kan saktens si dette om Jens Stoltenberg - han forstår hvordan Trump fungerer, han smører ham med ros og poster et bilde av seg selv med den store sjefen. Det er ikke rart de allierte følte at han håndterte den amerikanske presidenten bra og forlenget hans periode som generalsekretær i ytterligere to år, skriver hun på Twitter.

Det er ingen hemmelighet at Trump og Stoltenberg tidligere har funnet tonen. Stoltenberg har ledet NATO siden 2014 og var i utgangspunktet valgt inn for fire år. Så ble perioden forlenget med to år til 2020, og tidligere i år kom nyheten om enda en forlengelse – nå til 2022.

Det gjør Stoltenberg til den nest lengstsittende generalsekretæren i NATOs historie.

Trump har lagt press på NATO-allierte

Ifølge NTB er agendaen for møtet samtaler om innsatsen for å øke medlemslandenes forsvarsbudsjetter og å bedre byrdefordelingen.

Den amerikanske presidenten har lagt press på sine NATO-allierte for å få dem til å bidra med en større andel av alliansens forsvarskostnader.

Trump vil i møtene med Stoltenberg også ta opp viktigheten av jobbe videre med antiterrorvirksomhet, beskyttelse av 5G-nettverk og å bygge opp forsvarsverket mot dataangrep, ifølge Det hvite hus.

I en tale i Berlin torsdag sa Stoltenberg at han forventer at de allierte innfrir sine forpliktelser til økte forsvarsbudsjetter.

– Ikke fordi USA krever det, men fordi frihet ikke er gratis, sa NATO-sjefen i forkant av 30-årsmarkeringene for Berlinmurens fall.

«Hjernedød» allianse

Stoltenbergs besøk i Washington skjer en uke etter at The Economist publiserte et oppsiktsvekkende intervju med Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Det vi nå opplever, er at NATO-alliansen er hjernedød, sa Macron til det britiske nyhetsmagasinet.

Han insisterte på at Europa må begynne å tenke strategisk på seg selv som en geopolitisk makt for å ikke miste kontrollen over egen skjebne. USA viser tegn til å snu ryggen til Europa, mener Macron.

– Hvis vi ikke våkner opp, er det en betydelig risiko for at vi i det lange løp vil forsvinne geopolitisk, sa Macron.

– NATO er sterkt

Stoltenberg tok i likhet med Tysklands statsminister Angela Merkel avstand fra Macrons påstand sist torsdag.

– NATO er sterkt, og USA, Nord-Amerika og Europa, vi gjør mer sammen enn vi har gjort på et tiår, sa han.

Stoltenberg advarte mot ethvert forsøk på å skape avstand mellom Europa og USA.

– Det vil ikke bare kunne svekke alliansen, det transatlantiske båndet, det kan også splitte Europa. Så derfor må vi stå sammen, sa NATO-sjefen.