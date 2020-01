Jens Ulltveit-Moe advarer mot klimakrisen: - Jeg tenkte helvete heller

- De som ignorer klimakrisen, har tapt, mener milliardæren.

SJTØRDAL/HELL (Nettavisen): Milliardær Jens Ulltveit-Moe gikk hardt ut mot klimaskeptikerne på Trøndelagsmøtet i Stjørdal torsdag.

Investoren fortalte selv om sin egen «oppvåkning», fra selv å har vært klimaskeptiker på 1990-tallet.

- Klimaaktivistene truet min livsform, jeg tenkte «det går alltid noe opp og ned» og dette er bare noe venstresiden sier for å ødelegge livene våre. Men så våknet jeg opp – og så på fakta, sa Ulltveit-Moe.

Tidligere torsdag gikk finansminister Siv Jensen (Frp) ut mot MDG på Trøndelagsmøtet, som vil stenge oljekranene i Norge for klimaet.

- Jeg ble skremt

Ulltveit-Moe fortalte at han fikk seg en aha-opplevelse da han leste FNs klimarapport i 2003.

- Jeg ble skremt. De sa at det som nå skjer, ville skje, og da gikk det opp for meg at her er den største utfordringen vi har som menneskehet, sa han fra scenen, og fyrte løs:

- Jeg tenkte «helvete heller». For det første tjener jeg penger på olje, og for det andre så ødelegger det kloden - og for det tredje kommer det et skifte. Da vil ikke jeg sitte igjen med svarte-per i oljeindustrien, så jeg solgte meg ut av olje.

I stedet investerte han pengene i fornybar energi.

- Det var helt riktig, men 15 år for tidlig, sa Ulltveit-Moe, til latter fra salen.

- Dyrest å gjøre ingenting

Han fortalte at han også de siste månedene har besøkt ulike bedrifter, deriblant Norges Bank - og at han har møtt mye skepsis.

- De sa at de var veldig redde for klima, fordi at det ville komme et sjokk i finansmarkedet når alle forstår hvor stor krisen er, sa milliardæren, før han advarte:

- Det dyreste av alt er å gjøre ingenting. Finansbransjen er fyrtårnet nå i næringslivet for å gjøre noe med klimaet.

- Klimamålet er tapt

Ulltveit-Moe mener de som ignorer klimakrisen, rett og slett «lever veldig farlig».

- Hele veien rundt må samfunnet endres, om man vil det eller ikke. Den jobben må gjøres, og klimakrisen er her - og blir bare verre, sa han, og pessimistisk fryktet at FNs klimamål, om at gjennomsnittstemperaturen på jorden ikke skal øke mer enn 2 grader ikke vil nås.

- På grunn av utslippene i Kina er det ikke mulig å nå togradersmålet. Vi går mot tre grader, og det må vi ta innover oss hver dag, sa han.

- Er det noe vi kan gjøre, spurte debattlederen?

- De eneste som gjør noe nå er EU, og vi i Norge følger EU. De skal redusere utslippene med 50 prosent fram til 2030, og det er ikke nok, svarte Ulltveit Moe.

- Er veldig pessimistisk

Han viste til at dersom alle landene gjør det som Paris-avtalen sier, vil temperaturene øke med 2,8 grader.

- Og alle gjør ikke det. Derfor er jeg veldig pessimistisk, og tror vi sikkert kommer over tre grader. Jeg håper virkelig vi ikke kommer over fire grader. Det er et samfunn som får store problemer, sa milliardæren.