Jensen innstilt på å søke samarbeid med KrF

Frp-leder Siv Jensen sier partiet ønsker å samarbeide med KrF for å sikre at Jonas Gahr Støre (Ap) holdes langt unna regjeringskontorene.

Uttalelsen til VG kommer kort tid etter at KrF var med på å tvinge justisminister Sylvi Listhaug (Frp) ut av regjering.

– Vi ønsker selvfølgelig KrF inn som en del av et regjeringssamarbeid. Både fordi vi over tid har hatt et godt samarbeid med KrF, og fordi det vil styrke den borgerlige siden i Norge og sikre at Jonas Gahr Støre holdes langt unna regjeringskontorene i mange år, sier Jensen til avisen.

Les også: Stygge angrep mot Knut Arild Hareide på sosiale medier

Hun understreker at for Frp er politikk viktigst.

– KrF må først vinne ut hva de vil, så får vi se hva vi kan klare å bli enige om.

Solberg ønsker KrF velkommen i regjering

Statsminister Erna Solberg (H) tror det nå vil være lettere for KrF å snakke med regjeringen.

- Jeg tror tilliten mellom regjeringen og KrF faktisk er ganske bra, jeg, sier statsministeren til Klassekampen.

Hun sier videre at hun tror KrF opplever at utfallet av saken som førte regjeringen hennes på randen av kollaps, gjør det lettere å snakke med regjeringen.

Motstand i KrF

Ikke alle KrFs fylkesledere er like optimistiske. Klassekampen har snakket med 15 av KrFs 17 fylkesledere og melder at tonen er svært kritisk til regjeringen.

– Når KrF har sagt at de ikke vil gå i regjering, handler ikke det om Listhaug, men om Frps politikk: At det er for stor avstand. At Listhaug går endrer ikke mitt syn på det, sier Oluf Maurud, leder i Hedmark KrF.

Han får støtte av Helen Turøy, leder i Rogaland KrF, og Svein Iversen, leder av fylkeslaget i Finnmark.

Fem fylkesledere ønsket ikke å si noe om saken, mens Dag Andreas Hasle, leder av Oslo KrF, mener partiet bør gå inn i regjering. Det samme gjør lederkollega Arne Willy Dahl i Akershus.

– Jeg vil ikke foreslå dette i nærmeste fremtid, men jeg ser at sjansen er blitt noe større og bedre, sier Dahl.

Ønsket ikke regjeringsskifte

Etter det NTB forstår, var KrF beredt til å sette en fot i bakken og holde et ekstra gruppemøte dersom justisminister Sylvi Listhaug ikke hadde gått av tirsdag morgen.

Hareide opplyste mandag at partiets landsstyre ikke hadde tillit til Listhaug, men sa ikke hva han ville gjøre dersom de måtte ta stilling til et kabinettsspørsmål i Stortinget tirsdag formiddag.

– Vi slapp å ta endelig stilling til det spørsmålet, sier Hareide.

Han understreker at partiet ikke ønsket at Solberg-regjeringen skulle gå.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken