Jensen slår kraftig tilbake mot Vedum: - Det er helt villmann

Siv Jensen (Frp) om Sp-leder Vedum: - En mann som har fått full panikk

Siv Jensen og Sylvi Listhaug slår tilbake mot Trygve Slagsvold Vedum etter uttalelser Vedum kom i VG mandag.

I intervjuet uttalte Vedum blant annet at Listhaug med sin uttalelse om at «å gå ut av regjering var som å slippe ut av fengsel», viser forakt for velgerne og at Frp-politikerne er «utakknemlig» og «bortskjemt».

Vedum sa også at vanlige folk som trodde at Frp ville gjøre hverdagen litt lettere for folk, har fått det verre.

I tirsdagens VG-utgave slår Frp-politikerne kraftig tilbake mot Sp-lederen.

– Hele intervjuet med Vedum viser en mann som har fått full panikk over at Frp nå er kommet i opposisjon i Stortinget. Han opplever åpenbart rollen sin truet. Han blir avkledd, i forhold til den spagaten han står i, sier Jensen til VG som også legger til:

- Det er bare å se på den fektingen han har bedrevet siden vi gikk ut av regjeringen. Det er helt villmann, masse forslag i hytt og gevær.

Jensen og Listhaug utelukker ikke at Frp kan bli enige med Sp om en del økninger på utgiftssiden, men at de aldri vil kunne bli enige om inndekning.