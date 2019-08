Frp-leder Siv Jensen reagerer på at de eldre på Oslos største sykehjem ikke skal kunne ha private eiere.

HOVSETER (Nettavisen): Midt i bompengekaoset i regjeringen tok Frp-leder Siv Jensen seg torsdag tid til å besøke Hovseterhjemmet i Oslo.

Det privatdrevne sykehjemmet har egen skybar, restaurant, butikk og kino, men det rødgrønne Oslo-byrådet ønsker å ta over driften når kontrakten deres går ut neste år.

Jensen reagerer på byrådets planer.

- Jeg synes det er fryktelig leit. Dette er et fantastisk sykehjem som driver godt, som sparer Oslo kommune og skattebetalerne som bor i Oslo for mange millioner kroner samlet sett i året, sier finansministeren til Nettavisen.

- Hva er problemet?

Jensen lover nå å stanse rekommunaliseringen av sykehjemmet som ble åpnet for to år siden, som er Oslos største, dersom Frp får byrådsmakt etter valget om to uker.

- Fremskrittspartiet går jo til valg på å sikre mer mangfold og valgfrihet. For det første fordi det er bra for beboerne og de pårørende. Det øker kvaliteten og det gjør at man kan velge mellom ulike tilbud, så selvsagt gjør vi det, slår hun fast.

UENIGE: Jensen møtte Oslos eldrebyråd, Tone Tellevik Dahl (Ap), da hun besøkte Hovseterhjemmet torsdag. De to er uenige om hvem som skal få drive sykehjemmet, men lot diskusjonen ligge da de møttes. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Kommunen eier i dag selve bygningen, men kontrakten Unicare har med kommunen går ut i oktober neste år - og byrådet vil altså i stedet ha kommunal drift.

- Det er leit etter så mange år man har testet ut dette i Oslo, må bruke tid i valgkampen for å opprettholde private sykehjem som fungerer godt. De rangeres høyt på brukerundersøkelser, det er knapt sykefravær og de ansatte stortrives med å jobbe her. Hva er da problemet? undres Jensen.

- Det er ikke lukrativt

De private aktørene som driver sykehjem og barnehager i Oslo, blir imidlertid beskyldt for å ta ut store utbytter fra drifta. Men det tror ikke Frp-lederen noe på.

- Det er ikke lukrativt å holde på med den type virksomhet. Ofte så driver man ganske på marginen, men man klarer å drive litt smartere. Derved klarer man kanskje å akkumulere litt mer overskudd som man kan pløye tilbake til driften - og man samtidig sparer kommunen for penger, sier Jensen.

EGEN KINO: PÅ sykehjemmet er det en egen kino der det vises filmer hver søndag. Kinoen driftes av ungdommer i nærområdet. Foto: Unicare

Hun mener Oslo kommune heller bør bruke pengene som spares på å få flere sykehjemsplasser og til andre viktige velferdsoppgaver.

- I stedet skal de altså velge en dyrere driftsmodell fordi de er blitt ideologisk opptatt av å rekommunalisere alt, og tvangskommunalisere, sier hun.

- Det synes jeg veldig lite om

I tillegg til SV og Rødt, har Arbeiderpartiet med Ap-leder Jonas Gahr Støre i spissen, vært tydelige på at de skal stoppe kommersialiseringen av velferden.

- Problemet er dem de samarbeider med. For vi ser jo hvor tettere Arbeiderpartiet skal samarbeide med SV og Rødt, jo mer radikal blir Arbeiderpartiets politikk. Jeg synes det er ganske forstemmende. Rødgrønne partier må få av seg de ideologiske skylappene og face virkeligheten, tordner Jensen, og påpeker:

- Jeg er bosatt i Oslo og skal stemme i denne byen. Mine skattepenger kaster de ut av vinduet, og det synes jeg veldig lite om.

- Raymond Johansen sløser bort skattepengene mine. Jeg forstår ingenting av dette.

FRYKTER MONOPOL: Jensen frykter monopol og et dårligere tilbud til de eldre på blant annet Hovseterhjemmet dersom kommunen tar tilbake drifta av det private sykehjemmet. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Men tror du at det blir dårligere selv om kommunen driver her?

- Men all erfaring tilsier jo at når du har monopoler så går kvaliteten ned, og når man i tillegg ser at Oslo kommune bruker penger på å rekommunalisere, hvorfor i alle dager skal de gjøre det? Det er penger de kan bruke på andre ting, mener hun.

- Maten er nesten for god

Under besøket traff hun blant annet Vesla Røgeberg, som bare har godord å si om sykehjemmet.

- Det er så bra her. Maten er nesten for god, sier Røgeberg til Jensen, og utdyper til Nettavisens journalist:

- Jeg er her på dagtid to ganger i uken. Det er veldig bra, og fin service. Jeg blir hentet hjemme og kjørt hjem igjen. Jeg synes jeg er heldig som får lov til å være her, sier hun.

- Du sa at maten nesten er for god?

- Ja, dessverre, sier Røgeberg og ler.

MUNTERT: Vesla Røgeberg fortalte Jensen muntert at maten er nesten for god på Hovseterhjemmet da de møttes i sykehjemmets skybar. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Fornøyd er også Sigve Tjøtta, som møter oss i restauranten på sykehjemmet.

- Jeg bor rett ved og her treffer jeg folk. Vi har det veldig fint, sier Tjøtta.

- Har det noe å si for deg om det er private eller kommunen som driver stedet?

- Det spiller ingen rolle, sier han.

Etter å ha snakket med de eldre, kan Jensen ikke få fullrost sykehjemmet.

- Med kino, egen butikk og velferdsavdeling og bar, og jeg vet ikke hva, dette er jo gullstandard og sånn burde det jo være egentlig på alle sykehjem, sier hun.

SKYBAR: Hovseterhjemmet har en egen bar, Cæsar skybar, som ligger i åttende etasje med utsikt over Oslo. Baren har rekvisitter fra TV2-serien Hotel Cæsar. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Unicare: - Det er en myte

Konsernsjef Christoffer Sundby i Unicare, som også var med på Jensens omvisning, sier han er forundret over byrådets planer.

- Jeg synes det er kjipt for alle de som bor her, fordi vi har etablert noe her som er fantastisk bra. Både kvalitetsmessig for alle beboerne våre, men også for de som jobber her. De er glad i arbeidsplassen sin, og ser ikke fram til den endringen som kommer, sier Sundby til Nettavisen.

Han mener Unicare også sparer Oslo kommune for mange millioner kroner.

- Sammen med Oslo kommune, i det samarbeidet vi har, så viser tall fra Oslo kommune at vi sparer skattebetalerne for snaut 30 millioner kroner på Hovseterhjemmet alene, sier Sundby.

MYTE: Konsernsjef i Unicare, Christoffer Sundby, mener det er en myte at private aktører utnytter de ansatte på private sykehjem for å tjene mest mulig penger. Her forteller han om selskapets drift til Jensen. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Han avviser samtidig at de tar ut noe stort utbytte fra drifta.

- Det er jo en myte at private aktører tjener penger ved å utnytte de ansatte. Våre ansatte går på tariffavtaler. Unicare hadde et overskudd på 800.000 kroner her i fjor, som er et veldig begrenset beløp sammenlignet med de 28 millionene kommunen sparer. Og de tok vi ikke ut av virksomheten, pengene gikk tilbake til nye investeringer for å forbedre tilbudet på Hovseterhjemmet ytterligere, sier konsernsjefen.

- På hvilken måte sparer dere penger?

- I helse- og eldreomsorgen er det sånn at man skaper profitt gjennom å øke kvaliteten på tjenestene. Helt konkret kan man enten gjøre det ved å øke trivselen blant beboerne på en måte som for eksempel reduserer medikamentbruken. Det ligger det mye besparelse i. Man kan jobbe med trivsel og gode ledelse på arbeidsplassen på en måte som reduserer sykefraværet. Det har vi lyktes veldig godt med på våre sykehjem, og sparer det offentlige for flere millioner kroner i året, sier han.

Ved Hovseterhjemmet er sykefraværet i år på 2,9 prosent.

Ap-byråd: - Jensen ønsker privat monopol

Oslos eldrebyråd, Tone Tellevik Dahl(Ap), var også til stede under Jensens sykehjemsbesøk, men holdt seg mer i bakgrunnen, som hun selv beskrev det.

Etterpå slår byråden tilbake mot kritikken fra Jensen:

- I motsetning til Siv Jensen som ønsker privat monopol, så ønsker vi økt samarbeid med private ideelle aktører og større kommunalt ansvar. Vi ønsker å sikre dem som jobber i eldreomsorgen gode lønns- og pensjonsvilkår og ikke legge til rette for at kommersielle aktører salderer sine budsjetter med dette for å gi eierne gevinst, sier Tellevik Dahl til Nettavisen.

VIL OVERTA: - I motsetning til Siv Jensen som ønsker privat monopol, så ønsker vi økt samarbeid med private ideelle aktører og større kommunalt ansvar, sier eldrebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap). Foto: (NTB scanpix)

Hun påpeker at alle sykehjem i Oslo får like vilkår.

- Jensens valgfrihet handler utelukkende om å velge merke på arbeidstøy og logo på inngangspartiet. Det er allerede fritt sykehjemsvalg i Oslo, og vi sørger nå for at alle sykehjem får like vilkår og kan tilpasse sitt tilbud i tråd med det de eldre selv vil ha, sier hun, og legger til:

- Ingen sykehjem i Oslos er like. De har alle sitt unike særpreg, og det skal ikke vi politikere ta fra dem. Frp nedprioriterte systematisk de kommunale sykehjemmene, som vi så at fikk stadig dårligere bemanning. Vi har sørget for å oppbemanne våre sykehjem slik at valget står mellom sykehjem med like god bemanning.

- Sykehjemmene har forfalt

Eldrebyråden, som vil rekommunalisere flere private sykehjem i Oslo de neste årene, mener sykehjemmene forfalt da de borgerlige styrte byen.

- Gjennom 18 år med Frp har Oslos sykehjem forfalt og det har ikke vært prioritert å ruste opp dem opp. Det gjør vi, og de neste fire årene skal vi åpne 13 nye sykehjem. Det er cirka ett sykehjemsrom om dagen. Med verdige forhold som tar de eldres personlige behov, både helsemessig og sosialt, på alvor, sier Tellevik Dahl.

- Jeg lurer på hvor Siv Jensen skal starte? Hvilke medarbeidere er det hun mener skal ned i lønn og pensjon når sykehjemmet settes ut på anbud til kommersielle aktører igjen? Det vil jeg gjerne ha et svar på, undres hun.

Og til Jensens uttalelser om lavt sykefravær, har hun følgende kommentar:

- Jeg tror jeg hun taler mot bedre viten. Jeg kan fortelle henne at sykefraværet på det tidligere kommersielle Madserudhjemmet ble halvert da vi tok det tilbake til kommunen, sier Tellevik Dahl.