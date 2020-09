Jente (12) slengt i bakken av politiet og ilagt 2300 kroner i bot

Hongkong-politiet får kritikk. - Åpenbart at datteren min var redd, sier moren.

Politiet i Hongkong har fått massiv kritikk etter en pågripelse av en 12 år gammel jente under en pro-demokratisk demonstrasjon på søndag.

En video av pågripelsen, som ble postet på et studentforum ved Universitetet for vitenskap og teknologi i Hongkong, viser at jenta går rolig nedover fortauet idet hun blir stanset av opprørspoliti som er utstyrt med hjelmer og batonger.

Jenta begynner å løpe, men blir raskt innhentet av politiet og slengt ned i bakken.

- Skulle kjøpe maling

Jentas mor sier at tolvåringen og hennes bror var ute et ærend for å kjøpe maling som skulle brukes i skolesammenheng. Moren sier at jenta ble påført blåmerker som følge av pågripelsen, melder CNN.

- Datteren min så en politimann med skjold og batong. Jeg kan se (på videoen red.anm.) at han står og skriker høyt til datteren min, og det er åpenbart at datteren min var redd, sier moren til allmennkringkasteren RTKH.

- Er det virkelig nødvendig for en polititjenestemann å knuffe og dytte henne ned i bakken, og å bruke kneet for å holde henne nede? Jeg mener at det ikke er nødvendig. Jeg ble sønderknust da jeg så videoen igjen, sier moren.

Leder for Hongkongs byregjering, Carrie Lam, sier på en pressekonferanse tirsdag at det «ikke vil være riktig» av henne å kommentere hendelsen.

Politiet i Hongkong taklet en 12 år gammel jente under en pro-demokratisk demonstrasjon på søndag. Foto: Skjermdump

Nesten 300 pågrepet

Flere hundre personer ble pågrepet i demonstrasjonen på søndag. Demonstrantene protesterte mot beslutningen om å utsette valget til lovgivende forsamling.

Valget skulle funnet sted søndag, men ble i juli utsatt i ett år. Carrie Lam oppga årsaken til å være koronavirus, men kritikere mente regjeringen var bekymret for at opposisjonen ville vinne fram hvis valget ble avholdt som planlagt.

Søndag kveld var 289 personer innbrakt, 270 av dem for å ha deltatt i ikke-lovlige ansamlinger.

Minst to kjente aktivister er blant disse. Figo Chan fra gruppen Sivil menneskerettighetsfront og Leung Kwok-hung, som regnes som en veteran blant byens parlamentarikere og demokrati-aktivister.