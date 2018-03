Jente (15) fikk nakenbilder av treneren

En nå 19-årig jente forteller om seksuell trakassering fra håndballtreneren sin. Opplevelsene har brent seg fast i minnet.

(Østlandet Blad): Jenta var 15 år og spilte håndball for en klubb i Follo-distriktet. Klyping i rumpa på treninger var nesten dagligdags. Det toppet seg da treneren skal ha begynt å sende nakenbilder av seg selv til den 15 år gamle håndballspilleren.

Les også: 1,35 millioner nordmenn har opplevd seksuell trakassering

Historien kom frem under ØBs metoo-kampanje, som ble avsluttet sist søndag. Veldig mange har skrevet om sine vonde opplevelser, både jenter og noen gutter.

– Treneren min ga meg uønsket oppmerksomhet. Han sendte meg meldinger på mobil og sosiale medier som ikke var helt akseptabelt. På treninger tok han meg på rumpa, og på kvelden etter treningene sendte han meg bilder av seg selv naken, skriver den nå 19 år gamle jenta.

Les også: Servitør om seksuell trakassering: - Menn med mye penger var verst

Mistet lysten fordi han var så ekkel

Historien er fire år gammel, men noe hun ikke glemmer.

– For at jeg ikke skulle si noe til de andre jentene eller til foreldrene mine, så fikk jeg mer spilletid. Jeg var 15 år gammel, og visste hva konsekvensene hadde blitt om jeg sa ifra. Men siden han var treneren min var jeg redd for å si ifra, i tilfellet det gjorde at jeg ikke lenger kunne spille håndball. Til slutt ble det for mye for meg, og jeg valgte å slutte. Jeg hadde mistet lysten til å dra på treninger siden han var ekkel mot meg, skriver jenta.

BLOGG: Ikke misforstå - #metoo kan gjelde alle, over hele landet

Leder av håndballgruppen i den aktuelle klubben er sjokkert, da ØB konfronterer vedkommende med historien til en av klubbens tidligere medlemmer.

– Disse opplysningene er sjokkerende og helt ukjent for meg. Jeg har aldri tidligere hørt om slike hendelser i vår klubb, svarer lederen.

Klubben har nedfelt egne retningslinjer når det gjelder både seksuell trakassering og overgrep. Det finnes også gode retningslinjer for hvordan du som utøver, eller leder, skal varsle i tilsvarende saker.

Les også: Seksuell trakassering preger hverdagen vår

Fakta: Dette er #metoo

#metoo er blitt betegnelsen på en verdensomspennende kampanje som setter søkelys på seksuell trakassering, spesielt mot kvinner fra menn i maktposisjoner. Begrepet ble allemannseie etter at skuespilleren Alyssa Milano høsten 2017 oppfordret kvinner til å vise verden omfanget av seksuell trakassering. Dette skjedde etter at en rekke kvinner hadde stått frem og fortalt om trakasseringen til filmprodusenten Harvey We instein. «Hvis du har blitt seksuelt trakassert, skriv "me too" som et svar på denne tweeten», oppfordret Milano, og fikk massiv respons. Kampanjen har vært preget av kvinner som har stått frem og fortalt hva de har opplevd, uten at den som trakasserte nødvendigvis har blitt navngitt. Ideen er at trakasseringens omfang er viktigere å å få fokus på, enn å lage syndebukker av enkelthistorie. I Norge tok det noe tid før det ble mange håndfaste saker. Aleksander Schaus utlevering av historier fra TV 2 ble den første store saken, mens varslene mot tidligere Ap-nestleder Trond Giske har utløst en lang rekke varslingssaker i politikkens verden. Amedias/Nettavisens landsomfattende undersøkelse, utført av YouGov, viser at rundt 1 av 3 - 1,35 millioner - sier de har blitt utsatt fort seksuelle krenkelser/trakassering.

Håper hun tar kontakt med klubben

– Hva vil du som leder gjøre for å nøste i denne saken?

– Jeg vil oppfordre henne til å kontakte meg som leder av håndballgruppa, for så lenge dette er en anonym anmelder vet vi ikke hvilken trener dette gjelder.

– Hvis det er en trener som er hos oss i dag, kan det jo være at andre også opplever det samme, sier lederen til ØB.

Les også: Servitør: - Det opplevdes nesten som prostitusjon. Jeg skulle bli tatt på for at de skulle tjene penger

– Har dere krav om politiattest på deres trenere?

– Ja, alle trenere må innhente politiattest. Den er en del av kontrakten mellom trener og klubb. Vi er veldig opptatt av at nevnte historier ikke skal forekomme i vår klubb, avslutter lederen.

Les flere saker fra Østlandet Blad her!

Mest sett siste uken