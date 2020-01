Jente (16) påkjørt i Fana i Bergen

Onsdag klokken 0755 fikk politiet melding om en påkjørsel i Fana.

(Bergensavisen): En 16 år gammel jente var blitt påkjørt i krysset Fanavegen/Titlestadvegen.

– Det skal ha vært to mindreårige som hoppet over et gjerde og løp over veien. I den forbindelse ble en av dem påkjørt av en bil, sier operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt.

16-åringen var bevisst etter ulykken, men ble kjørt i ambulanse til Haukeland sykehus for en grundig sjekk etter påkjørselen.

Politiet avhørte bilføreren på stedet og er av den oppfatning at vedkommende ikke kan klandres.

– Patruljen har nok konkludert med at det ikke er grunnlag for førerkortbeslag slik det fremstår nå, opplyser Mjelde.

Jentens pårørende blir varslet av politiet.

